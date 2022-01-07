Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 января

Нынешние выходные – 8 и 9 января – взаимосвязаны в том смысле, что все, сделанное в субботу, непременно отразится на событиях воскресенья.

Поэтому крайне важно соблюдать осторожность, совершая те или иные поступки – отсутствие предусмотрительности в первый день может негативно сказаться не только на том, что произойдет в воскресенье, но и на событиях боле отдаленного времени. Так кому повезет в нынешние выходные – 8 и 9 января?

Суббота, 8 января, - день, когда в энергии, наполняющей организм, не будет недостатка. Сил – как физических, так и моральных – окажется столько, что покажется, будто бы море по колено, а любая задача – по плечу. Тем не менее не стоит переоценивать свои способности – взяв на себя чрезмерную нагрузку, легко и надорваться. Необходимо также взвешивать каждое свое слово – неосторожность может очень дорого стоить, особенно если она коснется вспыльчивого и обидчивого человека.

В воскресенье, 9 января, тем, кто позволит себе больше, чем дозволяется правилами этикета и человеческого общежития, доведется выяснять отношения с теми, кого они задели, что может оказаться не самым приятным занятием. Впрочем, желательно в любом случае поступать по справедливости: тем, кто чувствует свою вину, лучше извиниться и помириться, в противном случае ссора может затянуться надолго.

Лев (23.07 – 21.08)

У Львов, умудрившихся поссориться со второй половинкой, появятся прекрасны шансы исправить эту свою оплошность, особенно если в раздоре были виноваты именно они, а это так и есть – как говорится, к гадалке не ходи. Звезды советуют им применить хитрость: затеяв с близким человеком серьезный разговор – возможно, даже спор – нужно ему поддаться и позволить стать победителем. Конечно, вышесказанное – не самая легкая задача для высокомерных представителей знака, зато о конфликте можно будет забыть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют отправляться в путешествие, о котором они давно мечтают. Главное, чтобы сделать это им позволила эпидемическая обстановка, в остальном все сложится наилучшим образом: путь туда и обратно пройдет без задержек и заморочек, номер в гостинице окажется дальше лучше, чем на фотографии на сайте, а впечатлений от отдыха – как и фотографий, на котором он запечатлен, хватит на год вперед – не стоит медлить с исполнением своего желания.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – особенно тем, кто давно мечтал официально оформить отношения с близким человеком, можно – и нужно – отправляться в загс. Правда, сделать это можно будет только в субботу, зато в воскресенье удастся отпраздновать это – во всех отношениях замечательное – событие. Нынешние выходные – самое благоприятное время для заключения брака, к семейной жизни, которая начнется в это время, окажется применимой сказочная формула, которая звучит так: "Они жили долго и счастливо".

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