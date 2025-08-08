Гороскоп / © Credits

Суббота, 9 августа, единственный в лунном месяце день, который самими звездами предназначен для праздников. В наше непростое время. Если особых поводов ля веселья нет, а в наше время такое настроение — явление распространенное, нужно хотя не падать духом. Астрологи уверены: наше недовольство жизнью будет свидетельствовать о неблагодарности в отношении Луны и звезд, которые «делают» для нас много хорошего. Избежать такого развития событий можно одним-единственным способом — сохранив хорошее расположение духа и позитивный взгляд на мир.

В это время можно — и нужно — выходить «в люди»: посещать театры и выставки просто гулять на свежем воздухе — например, в ближайшем парке. В воскресенье, 10 августа, может сделать нас безвольными и восприимчивыми к чужому мнению, и особенно, к чужой критике, что может, как минимум, испортить нам настроение, а, как максимум, подтолкнуть к поступкам, которые практически сразу же вызовут сожаление. Лучшее, что можно сделать в этот день — это остаться дома и как можно меньше общаться с окружающими.

Лев

Львам звезды рекомендуют проводить любые переговоры — как профессионального, так и личного характера, правда, для этого больше подходит суббота, когда как сами представители знака, так и их собеседники будут настроены на диалог и достижение консенсуса. Воскресенье же лучше посвятить подведению итогов общения и анализу достигнутых договоренностей: необходимо разработать стратегию решения задач, которые они должны выполнить по результатам беседы,

Весы

Весам звезды советуют приступать к реализации важного проекта, к работе над которым они готовились долгое время. Не имеет значения, какого свойства он окажется — занятие рабочими делами в эти дни, несмотря на выходные, будет таким же продуктивным, как хозяйственные и бытовые хлопоты, так что стоит выбирать цели по значению, а не по направленности. Главное — приложить максимальные усилия к решению поставленных вопросов, тогда и результата удастся достичь легко.

Водолей

Водолеям удастся укрепить уже существующие у них связи с окружающими их людьми, а также завести новые — с теми, с кем они до этого времени не были знакомы. Для этого достаточно будет ответить согласием на приглашение посетить массовое мероприятие, которое поступит накануне выходных. Именно там удастся встретить людей, чье предназначение — сыграть важную роль в жизни представителей знака, главное — не упустить такой важный — и удачный — шанс.

