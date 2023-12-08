Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 9-10 декабря

Нынешние выходные, хоть они и являются не самыми простыми в лунном календаре, вполне располагают к отдыху. Но – с одним условием: он не должен быть связан с общением: романтические свидания и встречи с друзьями лучше отменить.

Суббота, 9 декабря, - напряженный и конфликтный день, когда поссориться по пустяковому поводу можно даже с самыми дорогими и близкими людьми, поэтому общаться с ними – как, впрочем, и со всеми остальными – нужно как можно меньше. Лучше провести время в одиночестве – с книгой или любимым сериалом, с ними поскандалить будет крайне затруднительно.

В воскресенье, 10 декабря, можно будет почувствовать эмоциональное и душевное облегчение: агрессия в отношениях уйдет, но общаться с окружающими необходимо по-прежнему с большой осторожностью, если же человеку есть, что скрывать, то от него и вовсе следует отказаться. Относится это предостережение и к активным занятиям спортом: если переборщить, можно травмироваться, поэтому тренироваться нужно в умеренном режиме.

Близнецы

Близнецы получат важные знания относительно того, как исправить сложившуюся в их жизни непростую ситуацию. Скорее всего, они будут касаться бизнеса, который они начали некоторое время назад: стартовал он хорошо, но потом – по объективным причинам – остановился. В эти дни представители знака поймут, что нужно сделать, чтобы "реанимировать" его, и это не только порадует их, но и придаст сил и энергии для работы.

Рак

Раки, которые превыше всего ценят "погоду в доме", смогут помирить рассорившихся членов своей семьи или более дальних родственников, отыскав для них убедительные слова и доводы. В результате они сделают подарок не только им, но и самим себе, поскольку праздники представители знака смогут провести не среди людей, которые куксятся и дуются друг на друга, а в теплой домашней атмосфере, что для них очень важно.

Весы

Весы, обожающие украшать свой дом не просто милыми безделушками, а настоящими произведениями искусства, смогут разыскать и приобрести винтажные и антикварные елочные игрушки и другие предметы, которые ассоциируются с Рождеством и Новым годом. Представители знака проведут выходные, реставрируя те из них, которые этого потребуют, а затем – любуясь результатами своего труда и наслаждаясь праздничной атмосферой.

Читайте также: