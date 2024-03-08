Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 9-10 марта

Нынешние выходные, 9 и 10 марта, как будто бы специально созданы для отдыха – правда, преимущественно пассивного: резкие движения в это время никому на пользу не пойдут, а вот умиротворения и релаксация наполнят силами на долгое время.

Суббота, 9 марта, с энергетической точки зрения один из самых чистых и светлых во всем лунном календаре. Несмотря на это, астрологи настаивают на том, что провести его необходимо как можно тише и незаметнее – как для окружающих, так и для Вселенной в целом. Ни в коем случае нельзя кричать, употреблять бранные и оскорбительные слова, даже тон лучше не повышать – это может негативно отразиться не только на окружающих, но и на самом человеке. Можно сажать деревья и приступать к строительству дома – вообще любые работы, связанные с землей, ждет серьезный успех. В воскресенье, 10 марта, по мнению астрологов, не стоит совершать активные действия – на них просто не хватит сил, поскольку в этот день лунного календаря они находятся практически на нуле, что для выходного абсолютно не критично – можно с чистой совестью посвятить время отдыху. Те, кому совсем невмоготу валяться на диване без дела, можно заняться умственным трудом: составлять планы на будущее – сегодня человек может стратегически мыслить и ясно видеть, как цели, так и стратегию по их достижению. их достижения.

Телец

Тельцы, которые нуждаются в помощи, но стесняющиеся ее попросить, получат ее с той стороны, с которой и ждать не могли. Скорее всего, в их жизни появится старый знакомый или друг, который без труда решит все их проблемы – даже те, которые до сих пор казались неразрешимыми. Главное для представителей упрямого знака, не противиться оказываемой помощи, а принимать ее с благодарностью, если, конечно, они и дальше не хотят справляться с ними в гордом одиночестве.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют приготовиться к судьбоносному событию, которое буквально перевернет их жизнь с ног на голову – в позитивном смысле этого слова. Скорее всего, это будет связано с появлением в их жизни человека – как нового, так и старого знакомого, который станет определять их жизнь не только на ближайшую, но и на дальнюю перспективу. Противиться связанным с ним переменам не стоит – это бесполезно, так что нужно покориться судьбе.

Рыбы

Рыбам жизнь подготовит приятный сюрприз – встречу с друзьями, которых они давно не видели и с которыми, как говорят в таких случаях, сто лет не общались. Поначалу представители знака, возможно, решат, что не готовы к такому мероприятию: и выглядят они не очень, и настроение у них не такое, какое для него необходимо. Но потом, поразмыслив, передумают, и – правильно сделают, потому что общение с этими людьми принесет им массу приятных эмоций.

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