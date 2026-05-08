Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 9-10 мая

Суббота, 9 мая, день получения — и передачи — знаний, открытия тайн и обретения мудрости. В это время не стоит делать резкие движения, чего бы они ни касались — отношений с окружающими людьми или физических действий и упражнений: в первом случае это чревато конфликтами, во втором и третьем — нежелательными травмами.

В это время также ни в коем случае нельзя никого обманывать: ложь недолго окажется тайной -= она очень быстро обнаружится, что не только поставит нас в неловкое положение, но и станет причиной серьезных конфликтов с окружающими людьми. Поэтому встречаться сегодня нужно только с теми, включая друзей и близких, от кого нам нечего скрывать, иначе мы можем проговориться и ненароком рассказать то, что долгое время скрывали. Поскольку в это время резко возрастают наши умственные и интеллектуальные способности, нужно провести его дома, изучая что-то новое и интересное.

Воскресенье, 10 мая, сложный в энергетическом плане день, когда отношения между людьми напряжены до предела: можно узнать о предательстве друзей и родных или измен любимых, что потребует немедленной реакции на случившееся и, как следствие, решения о прощении или, наоборот, расставании. Неудивительно, что в некоторых, особенно сложных, случаях мы можем впасть в депрессию вплоть до клинической ее стадии. Убирая в доме, нужно выбросить из него все лишнее и ненужное, очищая — и оздоровляя — таким образом атмосферу в нем. Кому повезет в такое непростое время?

Лев

Львам — особенно тем из них, кто не так давно пережил непростые времена, расставшись с кем-то из близких — звезды приготовили приятный сюрприз: новую встречу, которая изменит их жизнь к лучшему. Главное — не сравнивать нового знакомого с прежним партнером, поскольку занятие это бессмысленное — прежние отношения вернуть уже невозможно. А вот новые надо выстраивать с самого начала, закладывая в них позитивную программу, которая поможет получить именно то, о чем мечтали представители знака: любовь, взаимопонимание и, как следствие, личное счастье.

Скорпион

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют провести выходные в кругу близких им людей — родных и друзей, с обязательным присутствием любимого человека. Такое — во всех отношениях, приятное — времяпрепровождение, не только улучшит им настроение, что уже немаловажно, поскольку в последнее время они пребывают не в самом лучшем расположении духа, но и принесет реальную пользу. Кто-то из присутствующих на этом празднике, подскажет предстаивтелям знака выход из сложившейся в их жизни ситуации, а, возможно, и поможет осуществить его.

Козерог

Козерогам очень важно снять тяжесть с души, которая в последнее время значительно осложняет их существование и ухудшает им настроение. Представители знака удивятся, когда узнают, что сделать это совсем несложно — достаточно помириться с кем-то из близких, чьего присутствия так не хватает им в жизни. Это может быть, как родственник, так и близкий друг, сделать шаг навстречу которому им мешает присущее им редкостное упрямство. Но стоит им преодолеть себя, как покажется, что с их плеч свалился огромный груз — станет понятно, насколько сильно им не хватало общения с ними.

