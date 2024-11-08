Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 9-10 ноября

Нынешние выходные – 9 и 10 ноября – будут похожи на аттракцион "американские горки", когда из резкого негатива мы перейдем в столь ж резкий позитив, а от бездействия – к активным действиям.

Суббота, 9 ноября, один из самых сложных - темных – дней лунного календаря, который астрологи называют "сатанинским" или "демоническим". Господствующие в это время силы зла отрицательна влияют на нашу энергетику, заставляя совершать поступки, о которых уже завтра мы сильно пожалеем.

Традиционные рекомендации для такого дня – сократить общение, особенно с людьми, отношения с которыми у нас традиционно не складываются, не затевать ни с кем дискуссий и споров, как можно меньше бывать на улице, а еще лучше – вообще не покидать стен одного дома, в котором мы находимся – в наше время в относительной – безопасности. Если соблюсти все эти правила, то даже такой негативный день пройдет довольно легко и не оставит по себе неприятных воспоминаний.

Воскресенье, 10 ноября, окунет нас совсем в другую – активную и созидательную – энергетику. Пассивно отдохнув накануне, можно будет переходить к активному отдыху – прогулкам быстрым шагом, поездкам, экскурсиям, занятиям спортом на свежем воздухе. Кому повезет в такое время?

Рак

Ракам стоит обратить самое пристальное внимание на разнообразные знаки, которые в этот день будет подбрасывать им Вселенная. Они могут принять вид снов, к которым традиционно неравнодушны представители знака, гаданий – например, по открытой на любой странице книге – или просто текста уличных вывесок, в любом случае это будут важные подсказки относительно того, каким образом можно изменить свою жизнь к лучшему – нельзя их игнорировать.

Лев

Львы могут узнать что-то очень важное об отношении к ним близкого человека, и это открытие станет для них очень приятным. Вполне может оказаться, что они недооценивали чувства, которые он к ним испытывает, а, значит, и отношения, которые складываются между ними, с большой долей вероятности могут выйти на новый – более высокий – уровень. Ну, а как поступить в данном случае, представители знака должны решить сами – главное, не ошибиться.

Козерог

Козерогам, которые стремятся работать всегда – даже в выходные, на этот раз звезды не запрещают, а рекомендуют посвятить выходные профессиональной деятельности. Чем активнее – особенно в воскресенье – она будет, тем лучше для представителей знака: они не только сделают все, что запланировали, но и всерьез продвинуться по карьерной лестнице, что приведет также и к финансовой устойчивости и стабильности, что для них очень важно.

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