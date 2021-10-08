Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 9-10 октября

Нынешние выходные – 9 и 10 октября – так уж встанут звезды на небе, меньше всего будут подходить для отдыха.

Сложатся благоприятные условия для работы: причем чем активнее она будет, тем более весомыми окажутся ее результаты. Кому повезет в это интересное время?

В субботу, 9 октября, многие столкнутся с тем, что проект, которым они занимаются довольно продолжительное время, вот-вот закончится полной и безоговорочной победой, поэтому на отдых жаль терять даже полдня. Достичь поставленной цели захочется как можно быстрее – без излишней волокиты и торможения. Все свои силы в это время желательно потратить на работу, и собственные желания каждого из нас не будут идти вразрез с рекомендациями звезд – они тоже настаивают на том, что сосредоточиться нужно на решении профессиональных, а не бытовых вопросов.

Если все сделать правильно, уже в воскресенье, 10 октября, останется только навести лоск на блестяще выполненное задание, которое уже в понедельник можно будет сдавать на суд начальства – оно будет удовлетворено.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам нынешние выходные принесут грандиозные возможности, касающиеся работы над новым проектом: сделав первый – даже небольшой и робкий – шаг в этом направлении, можно будет пройти "дорогу" до его завершения гораздо легче, быстрее и успешнее, чем обычно. Главное, соблюсти одно важное условие – все предыдущие рабочие вопросы должны быть завершены, но, как сказано выше, условия для этого сложатся на редкость благоприятные.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – пожалуй, единственный знак Зодиака, которому в эти дни не стоит заниматься решением профессиональных вопросов – все равно они в это время у них не заладятся. Но поскольку в это время звезды категорически не рекомендуют бездельничать, представителям знака стоит вспомнить о своем хобби, которым они давно не занимались. Именно в эти выходные им удастся не только получить удовольствие от работы, но и создать нечто, что вполне можно будет назвать произведением искусства.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи должны воспользоваться случаем, чтобы начать собственный бизнес, о чем они давно мечтали. Разумеется, приступать к претворению этой задачи в жизнь лучше в понедельник, но подготовиться к этому решительному шагу – собрать нужные документы, набросать бизнес-план и собраться с моральными силами – лучше в выходные. Тем более что энергетика этих дней будет благоприятствовать собранности, дисциплинированности и профессиональной активности.

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