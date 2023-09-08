Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 9-10 сентября

Нынешние выходные одинаково хорошо подходят как для работы, так и для отдыха, главное – четко разделить задачи каждого дня и не перепутать их между собой.

9 и 10 сентября, можно успеть все, так что планировать нужно по максимуму, но не забывать о том, что режим труда и отдыха необходимо чередовать, в противном случае можно либо переутомиться, либо облениться – ни то, ни другое в эти выходные делать не стоит. Кому повезет в это время?

В субботу, 9 сентября, несмотря на выходной, можно – и нужно – ставить перед собой цели, какими бы серьезными и амбициозными они ни были. Правда, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, в противном случае они будут затруднять работу и многого добиться, увы, не удастся. Важно также не бояться препятствий, которые с завидным упорством могут возникать на пути: они не так серьезны, как кажется, и при решительных действиях рассыплются сами собой. Воскресенье, 10 сентября, день всеобщей лени и апатии, которые могут одолеть даже самых активных и трудолюбивых людей. Его желательно провести в покое и уединении, заменив действия размышлениями – как профессионального, так и личного толка. В первом случае можно составить планы, которые желательно реализовать в ближайшее время, во втором – проанализировать отношения с близким человеком, особенно если в последнее время они зашли в тупик.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, за что бы они в эти дни ни взялись, будет сопутствовать удача, особенно если они будут идти к цели не в одиночестве, а в компании. Для кого-то ее образуют коллеги, для кого-то – друзья или семья: решение будет зависеть от того, задачу какого свойства – профессионального или хозяйственного – они перед собой поставят, в любом случае результат порадует представителей знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки смело могут рассчитывать на то, что в эти дни им удастся воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Представители знака хорошо знают, что и как нужно делать, но до этого времени им не хватало смелости довести процесс волшебства до финальной точки. Правда, для этого им лучше использовать субботу, в воскресенье вряд ли удастся достичь поставленной цели. Зато в этот день можно будет отдохнуть на все сто процентов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям не помешает небольшая доля риска, что, в случае негативного сценария развития событий, не доведет их до финансового краха. Поэтому максимум, что им можно – и нужно – сделать сегодня, это купить лотерейный билет: велика вероятность того, что он принесет серьезный выигрыш. Впрочем, даже если он принесет небольшую денежную сумму, удовольствие от ее получения невозможно будет переоценить.

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