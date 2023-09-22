Кому из знаков Зодиака повезет в выходные с 23-24 сентября

Впрочем, 23 и 24 сентября можно полностью посвятить отдыху, но при это важно учесть тот факт, что он должен быть противоположным – в первом случае пассивным, во втором – активным. Кому повезет в это время?

Суббота, 23 сентября, время, которое нужно провести в тишине, покое и уединении. Негативная энергетика этих лучных суток способствует возникновению ссор с окружающими людьми, поэтому любое общение – даже с самыми близкими – необходимо свести если не к нулю, то к минимуму. За стенами своего дома велика вероятность попасть в неприятную ситуацию и стать жертвой мошенников, поэтому покидать его стоит только в случае крайне необходимости, тем более, что и дома есть чем заняться. Воскресенье, 24 сентября, день мощной позитивной энергетики, которая делает посильным любой профессиональный – или хозяйственный – проект, поэтому он больше подходит для работы, которая очень быстро даст колоссальные результаты. Тем же, кто решит потратить его на отдых, важно помнить, что он должен быть максимально активным – пассивный вызовет моральный и физический дискомфорт.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на приятное известие, которое они ожидают уже довольно давно. Скорее всего, оно будет связано с серьезными профессиональными перспективами, которые возможно в другой стране. К поездке туда представителям знака и стоит как следует подготовиться, но, поскольку они очень любят путешествовать, сложности это для них не составит – наоборот. Главное, составить план профессиональных действий – без него не обойтись.

Стрелец

Стрельцы, которые накануне выходных стали обладателями приличной денежной суммы – например, им выплатили старый гонорар или вернули позабытый долг, предстоят приятное во всех отношениях занятие – трата этих средств. Звезды не имеют ничего против, главное, приурочить данное занятие к воскресенью, в субботу же лучше продумать, какие покупки необходимо сделать в первую очередь, и составить список приобретений.

Рыбы

Рыбы получат важную для них возможность сделать сказку, которая живет в их мечтах и планах, реальностью. Знакомство, которое ждет их в это время – преимущественно в воскресенье – станет не просто очередным – ярким, но, увы, преходящим – романом, а подарит им перспективу долговременных и счастливых отношений с человеком, образ которого они рисовали в своих грезах. Главное, не испортить все своими завышенными требованиями.

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