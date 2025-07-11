Кому из знаков зодиака повезет выходными — 12-13 июля

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Суббота, 12 июля, опасна тем, что в это время мы подвержены влиянию других — не всегда доброжелательно настроенных — людей, которые могут настоятельно навязывать нам не только свои взгляды и мнение, но и «подсказывать» решение существующей у нас проблемы. Даже самые уверенные в себе люди не всегда могут противостоять такому влиянию, о тех, кто мнителен и внушаем, и говорить не приходится.

Лучший способ избежать неприятностей — как можно меньше общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми, от которых можно ждать подвоха. В воскресенье, 13 июля, необходимо отказаться от общения даже с близкими людьми — слишком велика вероятность ссор, которые могут надолго — а в некоторых случаях, и навсегда — испортить отношения с ними. Самое лучшее, что можно сделать в это время, — остаться дома и заняться хозяйственными делами, в которых, увы, никогда нет недостатка.

Телец

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют провести время на за городом — тем более, что такая возможность у них появится. На календаре выходные, которые, как известно, созданы для того, чтобы восстанавливать свои силы и настраивать себя на продуктивную работу на следующей неделе. Самым важным в данной ситуации является «общение» с природой — она в это время будет благотворно влиять на психику престаивителей знака, а это именно то, что им сейчас крайне необходимо.

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Лев

Львам — особенно тем, у кого есть проблемы с детьми, как своими, так и близких родственников — именно сегодня можно в ходе общения устанавливать с ними контакт, который так важен для морального климата в семье. До сих пор представителям знака не удавалось найти общий язык с ребенком-подростком, который — в силу возрастных особенностей — никак не хотел подчиняться существующим в жизни взрослых правилам и бунтовал, но теперь контакт будет установлен.

Стрелец

Стрельцам в один из дней желательно, как говорят в таких случаях, поспешить на встречу с прекрасным. Поход в оперный театр, на симфонический концерт или в музей окажется для них не просто возможностью поставить «галочку» в перечне проведенных мероприятий, а настоящим удовольствием. Результат усилится, если они отправятся наслаждаться музыкой или живописью в одиночестве — компания, даже если речь пойдет о близких друзьях, будет им мешать. .

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