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Суббота, 19 июля, время для воплощения в жизнь серьезных — можно даже сказать, глобальных — проектов. Несмотря на то, что он выпадает на выходной, его можно посвятить важным — в том числе и профессиональным — проектам, жаль терять благоприятные условия для их воплощения в жизнь.

Отдых в этот день должен быть соответственным — действенным и результативным: можно заниматься активными видами спорта, отправляться в походы и прогулки быстрым шагом, участвовать в конкурсах и соревнованиях любого рода.

В воскресенье, 20 июля, даст о себе знать накопленная в течение предыдущего дня усталость, поэтому его нужно посвятить пассивному отдыху, тем более, что энергетика лунных суток этому благоприятствует. Звезды советуют провести это время в полном одиночестве и покое — как моральном, так и физическом. Кому повезет в это время?

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Дева

Для Дев нынешние выходные могут стать поворотным моментом во всей их жизни. В какой именно сфере им стоит ждать перемен, зависит от многих факторов, поэтому каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно: у кого-то они затронут профессию, у кого-то личную жизнь. Самое важное в любой ситуации — оказаться готовыми к тому, что все отныне будет идти гораздо лучше, чем раньше.

Скорпион

Скорпионы могут получить важные знания, которые пригодятся им как в профессиональной, так и в личной жизни — в зависимости от того, что именно для в данный момент важнее. Сразу применить эти данные представителям знака не удастся — нужно будет немного подождать, пока не сложатся благоприятные обстоятельства, зато потом они почувствуют себя настоящими хозяевами положения, которые повернут ситуацию в нужную им сторону.

Козерог

Козероги, которым и в выходные неймется — так им хочется поработать, не изменят своей привычке и в нынешние выходные. И это к лучшему, поскольку им удастся развить чрезвычайную и редкостную даже для них трудоспособность и, разогнавшись в субботу, не затормозят в воскресенье, и за два дня смогут выполнить недельный план. В результате они не только смогут рассчитывать на материальное вознаграждение, но и получат удовольствие от работы.

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