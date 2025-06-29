- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 29k
- Время на прочтение
- 3 мин
Кому из знаков зодиака повезет выходными — 28-29 июня
Нынешние выходные — 28 и 29 июня — непростое время, которое не подходит для легкого и пустого досуга, но это не означает, что его нельзя использовать для полноценного — пусть и своеобразного — отдыха.
Суббота, 28 июня, считается первым неблагоприятным днем начавшегося лунного месяца – его характеризует противостояние добра и зла, впрочем, не очень активное, что делает время относительно безопасным. Тем не менее, вероятны ситуации, при которых придется уяснить для себя, на чьей стороне – света или тьмы – мы находимся, помня при этом об ответственности такого выбора. Также нынешний день имеет непосредственного отношение к роду, из которого происходит каждый из нас, поэтому можно встречаться со здравствующими родственниками и вспоминать тех, кто уже покинул этот свет, а в случае необходимости и обращаться к ним за помощью.
Воскресенье, 29 июня, день, когда жизнь, не дав нам даже опомниться, может резко поменять свой ход. Возможно, события поначалу не покажутся стремительными – наоборот, все будет развиваться по привычному сценарию, но последствия они могут иметь самые непредсказуемые, поэтому потребуется максимально внимательно отнестись к происходящему. Кому повезет в такое интересное время?
Близнецы
Близнецы смогут понять, что, несмотря на сложное время, которое мы переживаем всеми нами, жизнь продолжается, а значит, в ней есть место радости и праздникам — пусть даже и не так шумно и масштабно, как в довоенное время. Повод для торжеств может быть разным – для каждого из представителей знака он станет своим, но чувство полноты жизни и удовольствия от происходящих в это время событий окажется общим для всех, так что стоит дать себе возможность перевести дух и отдохнуть от современных реалий.
Скорпион
Скорпионы могут рассчитывать на самые романтические выходные — если не во всей жизни, то за последние несколько лет точно. Праздником они будут обязаны близкому человеку, который решит, что в жизни должно быть место приятным сюрпризам, и займется таким организовать. Представителям знака останется только с благодарностью воспринять все, что им презентуют — как в прямом, так и в переносном смысле, и ни в коем случае — есть у них такая привычка — не критиковать своего партнера за то, что он, по их мнению, что-то сделал не так.
Рыбы
Рыбы, наконец-то, смогут осуществить то, о чем мечтали как минимум предыдущие полгода – отдохнуть. При этом совершенно неважно, куда именно они пойдет или поедут, как, впрочем, и то, что их отдых окажется непродолжительным – этих двух дней им вполне хватит для того, чтобы полностью восстановить силы – причем, не только физические, но и моральные. Позитивная энергетика нынешних двух дней будет настолько мощной, что представителям знака покажется, будто бы этот уик-энд длился целый месяц.
Читайте также: