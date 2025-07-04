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Содержание Овен Весы Водолей

Суббота, 5 июля, — день мощной энергетики, которой нужно распоряжаться решительно, но при этом разумного и экономно. Поставив перед собой цель любого свойства — не только хозяйственного, как это полагается в выходной, но профессионального характера — жаль терять прекрасные возможности для работы и творчества. Главное — не позволять никому сбить себя с пути, заставляя отвлечься от выбранного занятия, а желающих сделать это в выходной будет предостаточно — все захотят получить от нас хотя бы кусочек внимания.

Воскресенье, 6 июня, тоже не предназначено для лени, но вектор усилий в это время надо направлять не на себя, а на других — астрологи считают, нынешний день идеально подходит для благотворительности на всех ее уровнях — от нуждающихся в помощи людей до бездомных животных. Стоит помнить, что делать все нужно непременно от души, а не потому что так модно или принято, и не ждать за свои поступки благодарности или ответной услуги. Кому повезет в такое время?

Овен

Овнам звезды советуют заняться творчеством, но только той его разновидностью, которая приносит им удовольствие — если они станут руководствовать соображениями пользы, толку не будет. Впрочем, за эти два дня им, скорее всего, удастся создать нечто по-настоящему стоящее — например, написать картину, которую можно выставлять в музее, или связать прекрасную вещь, достойную подиум. В таком случае хобби вполне сможет стать их основной профессией.

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Весы

Весам, несмотря на не лучшее настроение, которое может преследовать их в течение всех двух дней, не стоит отказываться от приглашения в гости. Возможно, поначалу оно покажется представителям знака неуместным, но, пересилив себя и согласившись, они не пожалеют. Во-первых, они неплохо проведут время в приятной компании старых и новых знакомых. А во-вторых, встретят человека, который сыграет важную роль в их последующей жизни.

Водолей

Водолеям звезды советую сконцентрироваться на личной жизни, тем более что у них будут все шансы для того, чтобы она — и сейчас, и в будущем — сложилась наилучшим образом. Отношения, которые завяжутся в это время, имеют все шансы на счастливое продолжение. Велика вероятность того, что они приведут к официальной регистрации брака, который продлится долго и будет удачным: супругов свяжет не только любовь и страсть, но и одинаковое мировоззрение.

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