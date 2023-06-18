Кому повезет в любви с 19 по 25 июня: астролог назвал три знака Зодиака

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 19 по 25 июня?

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые долгое время верили в предательство любимого человека, о котором им поведали "доброжелатели", неожиданно узнают, что их обманули. На самом деле ничего подобного не было, и это станет поводом для радости, которую испытают представители знака. Правда, они столкнуться с новой сложностью – теперь им придется ломать голову о том, как извиниться перед любимым человеком, но это мелочи по сравнению с тем, что им пришлось пережить до этого.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют перестать изображать из себя Снежную королеву и обратить внимание на расположение человека, который давно находится рядом и, как может, проявляет свои чувства. Вообще-то, этот знак не склонен к высокомерию и заносчивости, но в данном случае эти качества, неожиданно проявившись, мешают им устроить свою личную жизнь. Если они, образно говоря, снимут – или хотя бы поправят – корону, все в этом смысле сложится хорошо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые постоянно, даже пребывая в отношениях, находятся в поиске другого – еще более перспективного – партнера, имеют все шансы встретить того, кто устроит их во всех отношениях. Можно сказать, что наступит звездный час для представителей знака – в их личной жизни произойдет счастливая перемена, которая в конце концов повлияет и на события в других сферах. Главное, не пройти мимо человека, который способен одним своим появлением на жизненном пути изменить все к лучшему.

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