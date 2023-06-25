Кому повезет в любви с 26 июня по 2 июля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 26 июня по 2 июля?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды рекомендуют проигнорировать мудрость о том, что в одну и ту же воду нельзя войти дважды – иногда, хоть и в виде исключения, такая возможность выпадает, даже если речь идет об исключении из общего правила. Например, сейчас им неплохо было бы дать любимому человеку еще один шанс, тем более что он о нем очень просит. Возможно, он действительно осознал все свои ошибки и готов исправить их в самое ближайшее время, так что имеет смысл пойти ему навстречу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам – особенно тем из них, кто давно состоит в отношениях со своим партнером – пришла пора определиться, хотят они и дальше находиться рядом с ним или нет. Если представители знака готовы дать положительный ответ, звезды советуют им соглашаться на предложение руки и сердца, которое они вполне могут получить на этой неделе. Правда, любимый человек излишним романтизмом не отличается, поэтому голливудских сцен ожидать от него не приходится, но смысл его предложение от этого не теряет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам не стоит делать далеко идущие выводы из неосторожных слов своей второй половинки: скорее всего, любимый человек просто неудачно пошутил и теперь готов на многое, чтобы загладить свою вину. Нежелательно устраивать ему "веселую жизнь": ни бойкот, ни скандалы в данном случае не помогут, а вот терпение и понимание способны творить настоящие чудеса. Результатом такого отношения станет не только примирение, но новая – яркая – страница романа.

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