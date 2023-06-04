Кому повезет в любви с 5 по 11 июня 

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 5 по 11 июня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые давно не получали известия от близкого им человека, звезды приготовили очень приятный сюрприз. Есть вероятность того, им удастся не только получить сообщение или поговорить по телефону, но и встретиться в режиме реального времени, о чем представители знака уже и не мечтали. Возможно, после этого им снова придется расстаться, но – и это звучит успокоительно – разлука продлится недолго.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – особенно те из них, чей статус отношений с близким человеком до сих пор не определен, вполне могут рассчитывать на то, что он наконец-то отважится на решительный шаг – например, предложит руку и сердце или хотя бы съехаться и жить вместе. В любом случае дело сдвинется с мертвой точки, а значит, марш Мендельсона, о котором так мечтают представители знака, – не за горами.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, которые до сих пор не устроили свою личную жизнь, а потому пребывают в одиночестве, звезды рекомендуют снизить уровень претензий, предъявляемых к своему потенциальному избраннику. Возможно, до сих пор они были настроены чересчур категорично, а потому сходу отметали знаки внимания человека, которого заведомо считали недостойными своего внимания. Но стоит им сменить "фильтр", как из жизнь улучшится.

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