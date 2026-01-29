Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: астролог предостерегает

Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: / © Credits

Под влиянием полнолуния 2 февраля во Льве и солнечного затмения 17 февраля в Водолее энергетика месяца становится нестабильной: эмоции усиливаются, решения принимаются быстрее, чем нужно, а внешние обстоятельства могут меняться непредсказуемо. В такие периоды любые крупные траты, рискованные вложения или импульсивные покупки способны привести к нежелательным последствиям, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Дополнительное напряжение создаёт новый транзит Нептуна в Овне и переход Сатурна в Овен. Эти две планеты начинают формировать совершенно иной финансовый климат. В самом начале новых глобальных транзитов, давление ощущается очень сильное, а препятствия возникают чаще чем обычно.

Нептун в Овне размывает границы, создаёт иллюзии, усиливает неопределённость и может провоцировать ошибочные решения, особенно если они принимаются на эмоциях.

Сатурн в Овне, наоборот, требует дисциплины, экономии и структурного подхода, но в огненном знаке его энергия ощущается как давление, необходимость ограничивать себя и действовать осторожнее.

Именно поэтому Козерогам, Овнам и Весам стоит проявить особую финансовую осмотрительность.

Овны ощущают влияние Сатурна и Нептуна напрямую — этот аспект соединения сдерживает, замедляет и требует здравого подхода.

Весы получают оппозицию этих планет, что делает их уязвимыми к внешнему давлению и ошибкам партнёров.

Козероги оказываются под, который создаёт финансовые задержки, непредвиденные расходы и необходимость пересматривать бюджет.

В совокупности полнолуние, затмение и новые транзиты Сатурна и Нептуна формируют период, когда важно беречь ресурсы, избегать импульсивных решений и действовать стратегически.

Дополнительное влияние на финансовую сферу в феврале оказывает Венера, планета, которая традиционно управляет деньгами, ценностями и отношением к материальным ресурсам.

До 11 февраля она находится в Водолее, формируя вместе с другими планетами стеллиум. Такая конфигурация подталкивает к импульсивным покупкам, экспериментам, неожиданным тратам и желанию «освежить» свою жизнь через приобретения. Энергии Водолея действуют резко и нестандартно, поэтому в первой трети месяца важно удерживать баланс между свободой и финансовой дисциплиной.

С 11 февраля Венера переходит в Рыбы, где находится в состоянии экзальтации. Это усиливает её мягкость, щедрость, романтичность и склонность к идеализации. В обычных условиях такой транзит приносил бы гармонию и лёгкость в финансовых вопросах, но на фоне коридора затмений усиливаются искажения восприятия. Можно переоценить свои возможности, вложиться в то, что кажется «красивой мечтой», или потратить больше, чем планировалось, под влиянием эмоций.

Именно поэтому в феврале важно сохранять трезвость, даже если Венера создаёт ощущение вдохновения и лёгкости. Энергии месяца нестабильны, и любые решения, связанные с деньгами, требуют внимательности и внутренней опоры.

ОВЕН

В феврале Овны попадают под прямое влияние Сатурна и Нептуна, которые проходят по их знаку. Эти планеты действуют сдерживающе: Сатурн требует дисциплины, экономии и продуманности, а Нептун создаёт туманность, неопределённость и риск ошибочных решений.

В такой конфигурации любые траты могут оказаться не тем, чем кажутся. Овнам важно избегать импульсивных покупок, сомнительных вложений и финансовых авантюр. Лучше придерживаться стратегии «медленно и внимательно», чем пытаться ускорить процессы.

Февраль учит Овнов беречь силы, ресурсы и не поддаваться иллюзиям.

ВЕСЫ

Для Весов февраль становится месяцем финансовой осмотрительности, поскольку Сатурн и Нептун в Овне образуют оппозицию к их знаку. Это создаёт напряжение в сфере партнёрств, договорённостей и совместных финансов.

Весам важно внимательно относиться к любым обещаниям, контрактам и общим бюджетам. Возможны ситуации, когда партнёры или окружение оказываются менее надёжными, чем казалось. Оппозиция планет делает Весов более уязвимыми к внешнему давлению, поэтому лучше избегать крупных трат и не брать на себя лишних обязательств.

Главная рекомендация месяца — сохранять баланс и не позволять другим втягивать себя в рискованные решения.

КОЗЕРОГ

Козероги ощущают влияние месяца через квадрат Сатурна и Нептуна к их знаку. Квадрат — аспект напряжения, который создаёт финансовые задержки, непредвиденные расходы или необходимость пересматривать бюджет.

В феврале Козерогам важно избегать излишнего контроля и жёстких решений: квадрат заставляет действовать гибче, чем обычно. Возможны ситуации, когда планы меняются, а ресурсы расходуются быстрее, чем хотелось бы.

Лучше заранее создать финансовую подушку, не рисковать крупными суммами и не вкладываться в то, что не имеет чёткой перспективы.