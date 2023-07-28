Кому свалятся на голову деньги в августе-2023: астролог назвала три знака Зодиака

Нынешний август – время ярких, можно даже сказать, революционных событий, в том числе и финансового плана.

В августе можно приступать к воплощению в жизнь новых идей и реализации перспективных проектов, которые должны принести хорошую прибыль. Правда, делать это нужно до 23 августа – после начала ретроградного движения Меркурия, желательно продолжать начатое ранее – новые дела лучше поставить на «паузу».

О тех, кому в августе 2023 года деньги буквально свалятся на голову, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец (21.04 – 21.05)

У Тельцов будут все основания для того, чтобы на своем опыте почувствовать смысле поговорки «не везет в любви, повезет в деньгах». В личной жизни дела будут складываться не лучшим образом, поэтому нужно сосредоточиться на финансах – тут представителям знака повезет. Правда, им необходимо будет соблюсти одно условие: поскольку на манну небесную рассчитывать не приходится, придется усиленно поработать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки будут получать деньги и подарки, практически ничего для этого не делая – будет казаться, что таким образом обстоятельства будут складываться сами собой, как будто бы по мановению волшебной палочки. На самом деле нынешние – буквально падающие на голову – деньги не более чем бумеранг, который наконец-то вернется к своим «хозяевам»: энное время назад они кому-то помогли, теперь же сами звезды помогут им.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды советуют вспомнить о том, что деньги любят тишину, и не распространяться относительно средств, которые они будут получать в это время. Скорее всего, они получат новый – перспективный и хорошо оплачиваемый – заказ, о котором мечтали многие, но повезет именно представителям знака. Но поскольку конкуренты вполне могут вмешаться и перехватить его, представителям знака лучше сделать вид, что в их деловой сфере ничего не происходит.

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