Кому свалятся на голову деньги в сентябре-2023: астролог назвала три знака Зодиака

Звезды и планеты в начале осени расположатся таким образом, что на новые заработки рассчитывать, скорее всего, не придется, могут прийти деньги, которые мы считали «потерянными» – например, старые долги или «зависшие» выплаты, получить которые мы уже не рассчитывали.

О тех, на кого в нынешнем сентябре прольется денежный дождь, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы будут приятно удивлены, узнав, что бывший работодатель, с которым они расстались энное время назад, несмотря на возникшие между ними разногласия, решил полностью с ними рассчитаться и даже выплатить так называемое выходное пособие. О том, на что потратить полученные средства, представителям знака долго думать не придется – они давно подумывали о том, что их дом – или квартира – нуждаются в серьезном ремонте, теперь они смогут его осуществить.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – один из немногих знаков зодиакального круга, которые в наступающем месяце не будут знать нехватки в средствах. Деньги будут приходить с самых разных сторон и в достаточном объеме, звезды также одобряют для них займы и кредиты – выплатит их удастся вовремя, а, возможно, и досрочно. Главное для представителей знака – грамотно распорядиться материальными ресурсами, потратив их на действительно важные вещи и проекты, а не спустить на пусть и приятные, но мелочи.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы в сентябре – самый счастливый в финансовом отношении знак Зодиака: деньги они будут получат не абы какие, вопросы материального свойства – решаться легко и просто, а вознаграждение за работы будет приходить вовремя, без задержек и проволочек. Тем не менее, звезды советуют им не транжирить полученные средства, что, впрочем, им несвойственно, а еще лучше – отложить некоторую часть полученных денег, создав так называемую «подушку безопасности», с ней они и впредь будут чувствовать себя уверенно.

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