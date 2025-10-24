Гороскоп / © Credits

Суббота, 25 октября, время перехода количества приложенных нами в той или иной жизненной сфере усилий в качество, поэтому совсем обойтись без профессиональных дел, несмотря на выходной, не удастся.

Но и сосредотачиваться только на делах не стоит, тем более, что усилия, о которых идет речь, вполне могли прилагаться и в личной жизни — например, в отношениях с любимым человеком или в семейной сфере, где приятные перемены точно никому не помешают.

Воскресенье, 26 октября, время для умственной работы и духовны поисков. Не стоит ни с кем спорить и ссориться, впрочем, окружающие, скорее всего, и не дадут нам такого повода — все могут настроены максимально добродушно. Обострение интуиции позволит найти ответы на многие важные вопросы без привлечения — разума — исключительно на уровне чувств и ощущений. Кому повезет в такое интересное время?

Рак

Раки — правда, преимущественно те, кто пока остается одиноким — несмотря на возраст, смогут наконец-о решить эту проблему. Человек, которого они с большой долей вероятности встретят в гостях у близких родственником, окажется настоящей находкой. Представители знака по достоинству оценят не только его интеллигентность и уровень образования, что в нашей время уже является огромным преимуществом, но и совпадение интересов и мировоззрения, а это прямое указание на длительное общение

Весы

Весам, многие и которых в это время празднуют свои дни рождения, могут получить подарок своей мечты — в прямом смысле этого слова. Причем, это совершенно не обязательно будет что-то дорогое или редкое, просто презент полностью совпадет с желаниями представителей знака. Звезды считают, что им обязательно нужно присмотреться к человеку, который устроит им такой сюрприз — похоже, он читает в их душе, как в раскрытой книге — общение с ним будет очень приятным.

Рыбы

Рыбам, занятым поиском ответа на важный вопрос — преимущественно, личного свойства — звезды рекомендуют обращать внимание на знаки, которые будут посылать им Вселенная и подсознание. По-другому подсказать решение они не могут, но и такая намеки имеют огромное значение, поэтому ни в коем случае нельзя их игнорировать. Зато прислушавшись к звездным советам, представители знака сорвут джек-пот — в буквальном смысле этго слова.