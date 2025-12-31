Конец света отменяется, но радоваться рано: что слепая провидица предрекла человечеству на 2026 год

Ванга совершила три тревожных пророчества на 2026 год

Ванга, которая стала всемирно известна благодаря своим точным предсказаниям (некоторые считают, что она увидела теракты 11 сентября и пандемию COVID-19), оставила прогноз и на ближайшее будущее. Несмотря на то, что провидица ушла почти 30 лет назад, исследователи регулярно пересматривают ее слова, чтобы понять, что ждет мира.

Об этом пишет LADbible.

Когда наступит конец света

Для тех, кто переживает, что 2026-й станет последним годом для человечества, есть хорошая новость: Ванга так не считала. По ее прогнозам, апокалипсис произойдет только в 5079 году .

К тому времени человечество ждет долгая история, включающая даже войну на Марсе в 3005 году и общение с Богом в 4509 году. Однако прогноз именно на 2026 год выглядит гораздо более реалистичным и оттого — более тревожным.

Искусственный интеллект: «Мы зашли слишком далеко»

Одно из предсказаний касается технологий. Ванга утверждала, что в 2026 году люди осознают, что зашли «слишком далеко» с искусственным интеллектом.

Ожидается полный разворот по отношению к этой технологии, особенно в вопросах этики. Многие согласятся, что это осознание приходит к нам уже сейчас.

Кошельки станут пустыми

Менее приятная новость касается финансов. Провидица утверждала, что в 2026 году все столкнутся с финансовыми проблемами.

Ситуация будет продолжать обостряться в течение всего года, поэтому провидица советовала бы начать экономить уже сейчас.

Угроза Третьей мировой

Самое тревожное предсказание о распространении конфликтов на мировой арене. Страхи о потенциальной Третьей мировой войне достигли пика за последние 12 месяцев, в частности из-за войны в Украине, которая приближается к границам стран НАТО.

Ванга не говорила прямо о ядерной войне, но предполагала возможность Третьей мировой.

Напомним, победительница «Битвы экстрасенсов» тарологиня Яна Пасынкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине. Она считает, что боевые действия будут продолжены.