Коридор затмений 19 ноября-4 декабря: что нас ждет в это время

Затмение - это определенные взаимодействия Луны и Солнца, периодически происходящие неподалеку от Лунных Узлов.

19 ноября 2021 года произойдет Полнолуние, оно же частное Лунное затмение в 28 -м градусе Тельца на Северном Узле, в 11:03 по киевскому времени, открывает коридор затмений, который закончится полным Солнечным затмением 4 декабря, рассказывает астролог Марина Скади.

Лунное затмение – это затмение Души, противостояние Солнца и Луны. Участие в этом процессе Лунных Узлов, показывает особую кармичность и неотвратимость событий. Северный Узел – это вектор развития, характеризует будущее, поэтому, все, что происходит вблизи Лунного затмения 19 ноября, окажется судьбоносным для многих людей. Это затмение как ледокол, прокладывающий путь вперед.

Затмение на Северном Узле дает возможность для будущего, поддерживает сам принцип жизни, облегчает процесс перезагрузки. Лунные затмения подходят для завершения, устранения препятствий и привлечения в жизнь материальных благ, для улучшения здоровья, отказа от вредных привычек. Символически можно назвать – "освобождение". Закрывайте не актуальные темы, не тяните их в будущее. Оставьте старые устаревшие методы и применяйте новые - это будет наилучшая проработка. Избавляйтесь от ненужных связей, отношений, которые терзают душу, от всего, что делает вас зависимыми на уровне души и разрушает изнутри, опустошает внутренне.

Сезон затмений формирует фон событий на ближайшие полгода – т.е. до следующего сезона затмений. Лунным затмением 19 ноября управляет Венера, которая в трине с ретро Ураном – это гармоничный аспект, что очень обнадеживает. Все знают, что в коридор затмений поднимаются кармические темы, которые приносят переживания, сомнения. Но если осознано подходить к ситуации, не пытаться уйти от решения сложных вопросов, то результат может быть положительный – кармические узлы развязаны, внесена ясность в партнерские отношения, а финансовые дела улажены.

Люди, долго и напряженно работающие, смогут извлечь финансовую выгоду, получить шанс изменить свою жизнь к лучшему, сделать качественную перезагрузку. Лунное затмение в знаке земной стихии – в Тельце, очень сильное, т.к. управитель этого затмения – Венера, в знаке Козерога, который также относится к стихии земли. Слишком реально, очевидно и ощутимо его влияние – здесь нет подводных камней или хождения вокруг да около – все как на ладони. Поэтому и пройти этот коридор затмений будет не очень сложно, т.к. понятно, где соломку подстелить.

В периоды затмений происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии, но именно это время отлично подходит для избавления от негативных программ, страхов и зависимостей. Затмения повторяются в том же градусе Зодиака каждые 19 лет, а каждые 18 лет, происходят затмения одной серии Сароса. Затмения этого сезона затмений, относятся к серии Сароса 5S, это радостное, счастливое семейство. Включает общий позитивный фон на ближайшие пол года. Этот период будет связан с получением ценного опыта, хорошими новостями, развитием и расширением.

Вспомните, что происходило с вами 18-19 лет назад, - конец 2003 года – начало 2004. Если смотреть в мировых масштабах – это был благоприятный период, закончились сложные девяностые, начинался активный рост экономики, развивались международные отношения. Если точнее, предыдущий сезон затмений серии Сароса 5S, был с 9 по 23 ноября 2003 года. Темы событий того периода, могут стать частью текущей истории. Эффект затмения обычно длится около 6 месяцев, до следующего сезона затмений. Но влияние затмения, темы, затронутые затмением и ситуации с ними связанные, могут развиваться в течение многих лет до следующего затмения того же цикла сароса (18 лет).

Отличная проработка затмений осень – зима 2021, может быть связана с расширением кругозора, получением новых знаний. Знак Тельца, в котором Лунное затмение 19 ноября, характеризует материальные ценности. А знак Стрельца, в котором Солнечное затмение 4 декабря, показывает нам не менее важные, духовные ценности. В этот коридор затмений важно найти баланс между материальным и духовным, осознать то, что именно самопознание, расширение мировоззрения, духовное развитие, предшествует личностному росту и социальному успеху.

22 ноября Солнце входит в знак Стрельца в 04:33 по киевскому времени, с этого дня внешняя атмосфера, психологическая обстановка, значительно улучшается. Происходит больше счастливых событий, появляется уверенностью в своих силах. Оптимизм и высокая искренность способствует успеху и везению. Энергичность и жизнерадостность будет способствовать преодолению многих препятствий, эффективно будут использоваться все предоставляемые возможности, а любая инициатива вырваться вперед, будет благоприятной.

24 ноября в 17:36 Меркурий входит в знак Стрельца и соединяется с Южным Узлом. Активизируются кармические связи, но этот день может стать временем выхода из кармического лабиринта. Обнаруживаются причины, которые блокируют или сдерживают любые проявления во взаимоотношениях. Это может привести к сильному разочарованию, здесь присутствует чувство предопределенности, люди могут обнаружить, что они вовлечены события, касающиеся взаимоотношений, которые выходят за пределы их контроля. Возможно, также неожиданное желание завершить взаимоотношения.

Приходит осознание, что все сложные ситуации, касающиеся партнерства, денежной сферы, обусловлены незрелостью, отсутствием опыта и, как следствие, привязками к другим людям и ситуациям, в которых теряется собственная индивидуальность. Многие поймут разумом, что существующие личные или деловые отношения ни к чему не приведут. Но если до коридора затмений усилием воли люди отгоняют подобные мысли, то сейчас, в конце ноября, смогут их завершить с благодарностью за полученный опыт.

Выявляются токсичные взаимоотношения – их легко определить, если есть интерес и притяжение, но здравомыслие теряется. Именно в коридор затмений нужно заканчивать то, что не приносит счастья, а лишь создает его иллюзию. Когда говорят – вместе сложно, но и порознь не возможно – это как раз про карму. Но в этих отношениях люди не зрелые, живут в ожидании того, что партнер изменится, часто, идеализируют друг друга. Страх одиночества, страх остаться без крыши над головой, заставляет многих терпеть унижения, мириться с поступками партнера, которые бы личность осознанная и независимая, т.е. зрелая, никогда бы не приняла. Да, в коридор затмений, из подсознания поднимаются страхи, выявляются слабости – но столкнувшись с ними лицом к лицу, гораздо проще их осознать и избавиться.

26 ноября – срединная точка между затмениями – транзитная Луна строит квадратуру к Лунному затмению в Тельце. День непредсказуемых событий, явлений, процессов. Необходимо анализировать факты и систематизировать материал. Все запланированное на этот день, произойдет совсем не так, как ожидалось. Будьте очень осторожны, по возможности, останьтесь дома, подумайте о фундаментальных вещах. Обстоятельства заставят многих людей поменять свои планы.

30 ноября формируется секстиль Солнца с Сатурном, точный аспект 1 декабря, накануне Солнечного затмения – особенно хороший показатель, способствующий конструктивным трансформациям. Оба затмения этого сезонна случаются в положительных, гармоничных знаках – в Тельце и в Стрельце, поэтому большинство событий, не будут столь тяжелыми, как это может быть например, при активных знаках Скорпиона, Водолея, Козерога. Но все же, не стоит расслабляться – в той или иной степени, влияние затмений заставит задуматься о насущном.

Особенно почувствуют энергии этого коридора затмений Тельцы и Стрельцы, чуть в меньшей степени – Скорпионы и Близнецы (противоположные к знакам, в которых затмения). Раки и Львы всегда очень чувствительны к затмениям, т.к. в этом процессе участвуют их управители – Луна и Солнце, соответственно.

В Овне – Солнце в экзальтации, в Тельце – Луна в экзальтации, поэтому люди с таким положением Светил, также пройдут важный период трансформации. Кто родился в коридор затмений, в Новолуние или Полнолуние, любое затмение чувствуют больше, чем кто-либо другой.

Затмения – это не значит плохо, затмения важны, требуют ответственности, осознанного здравого подхода к любой ситуации. Не допускается беспечность, эгоистичное поведение, попытки обмануть, использовать других в своих интересах. Подобные поступки неизменно приводят к отягощению кармы, а расплата может быть очень болезненной впоследствии.

Марс, планета активности, жизненных сил, энергии, движется по Скорпиону - знак противоположный Тельцу, в котором Лунное затмение 19 ноября. Все дестабилизирующие события этого сезона затмений будут связаны с расчисткой жизненного пространства от старых форм, прежних условий и уровней стабильности — это важнейшее и необходимое условие на пути развития.

События и обстоятельства этого сезона затмений, будут отражать те внутренние причины, по которым человек не может перейти туда, где хотел бы оказаться – это самые глубинные страхи, самые устойчивые ограничивающие шаблоны и представления об этом мире. Именно поэтому кризисные события в период затмений, столкновение с тем, чего не хотелось бы видеть, станут прекрасной возможность увидеть, осознать и трансформировать те самые глубинные причины, которые удерживают там, где не комфортно и не позволяют оказаться там, где хотелось бы находиться.

4 декабря в 9:33 по киевскому времени - Полное Солнечное затмение в Стрельце на Южном Узле. Символически можно назвать – "приобретение". В Лунное затмение разум подавляет чувства, а в Солнечные затмения – наоборот, чувства преобладают над разумом. Солнечное затмение – затмение Духа, всегда происходит в Новолуние, вблизи Лунного Узла. Поэтому и обладает огромной энергией, по сравнению с обычным Новолунием.

Астрологическими терминами – Новолуние - это соединение Солнца и Луны, т.е. оба светила в одном и том же градусе знака. Солнечное затмение всегда в интересах, дает новые возможности, если конечно хорошо поработали над собой, избавились от внутренних блоков в Лунное затмение 19 ноября.

В Солнечное затмение открывается новый цикл, более того, Новолуние, оно же, Солнечное затмение происходит в оптимистичном знаке Стрельца, с этого момента – Луна растет, поэтому с 5 декабря начинается благоприятный период для определения ориентиров на будущий год.

Вначале декабря изменения произойдут в жизни каждого человека, многие почувствуют, что после периода тягот и сложных обстоятельств, наконец-то обретают свободу, а на первый план выходят вопросы, связанные с расширением по всем жизненным сферам.

Солнечное затмение 4 декабря поможет в поиске жизненной миссии, но для этого необходимо понимать значение противоположных взглядов и мнений и то, что истина рождается в единстве и борьбе противоположностей. Это помогает формировать мировоззрение, основанное на сбалансированном сочетании духовных и практических аспектов жизни.

Сезон затмений осень – зима 2021 относится к счастливой серии Сароса 5S. Сразу же после окончания сезона затмений, люди станут более открыты к новым концепциям и идеям. Общественное сознание поменяется в лучшую сторону, позитивнее будут восприниматься и осознаваться имеющиеся ресурсы, общественные настроения. Оптимистическое настроение, позитивный внутренний настрой, облегчает процесс обновления в этот коридор затмений.

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