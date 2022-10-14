Коридор затмений 25 октября - 8 ноября: что нас ждет в это время

Это решающий период, время трансформации, возможность кардинально изменить свою жизнь – в лучшую или в худшую сторону. В любом случае, так как в предыдущие пол года, уже не будет. В осенний коридор затмений 2022 актуализируются темы, которые получат свое развитие в следующие 6 месяцев, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября открывается на стационарном Сатурне в сильном статусе. Планета кармы, норм, олицетворяющая структуру, выходит из ретроградного движения, что можно расценить как определенную гарантию того, что в ближайшие месяцы будет достигнута нормализация обстановки и хоть какая-то стабильность во всем мире.

Ось Телец – Скорпион связана с кризисами, очистительно-трансформационными процессами, деньгами, природными ресурсами. Затмения всегда происходят вблизи Лунных Узлов, которые определяют вектор развития человека, эволюционный цикл мира. Традиционно затмения вызывают у людей неосознанное чувство тревоги, появляются сомнения, ухудшается самочувствие. Животные также ведут себя очень беспокойно в такие периоды, часто даже очень агрессивно. Это связано с тем, что солнечное или лунное затмение – это всегда взаимодействие Солнца и Луны, а как известно, солнечно-лунные циклы оказывают основное влияние на все живое.

25 октября в 14:00 по киевскому времени произойдет новолуние, которое является Солнечным затмением в Скорпионе во втором градусе на Южном Лунном Узле (Заходящий), которое поменяет отношение к существующему положению вещей, поможет сбросить программы прошлого сезона затмений.

Знак Зодиака Скорпион характеризует вопросы жизни и смерти, разрушение старого и возможности для развития на новом уровне. Это также темы власти и больших денег, мировые корпорации, атомная энергия. Затмение в этом знаке переводит текущие процессы в иное состояние, способствует регенерации как возможности сохранения ценного ресурса.

Вблизи Солнечного затмения 25 октября находится Венера, в Скорпионе планета имеет слабый статус – изгнание. Это может проявиться кризисами в личных и деловых взаимоотношениях, проблемами с имуществом и деньгами. Избежать неприятностей сможет тот, кто способен держать баланс между материальным и духовным, кто стремится к миру и создает условия для объединения людей. Осенний коридор затмений 2022 – период пробуждения и осознания истины, в это время мир увидит лицо агрессора и разрушителя – путинский режим РФ.

1 ноября 2022 – срединный календарный день между двумя затмениями, несет в себе напряженные энергии, в миг,может все перевернуться на 180 градусов. Но это сильный потенциал, главное им правильно распорядиться и не бояться реакции общества на ваши действия. Не зря говорят, что смелым судьба помогает! В этот день можно трансформировать ситуации, менять окружающую действительность, влиять на людей. Разумный, мыслящий и думающий человек способен достичь высокого духовного роста при правильном использовании своего потенциала. Многие люди способны глубоко погружаться в свой внутренний мир для того, чтобы решить свои глубоко личные проблемы.

8 ноября в 13:59 – момент полнолуния, в этот раз – Лунное затмение в Тельце в шестнадцатом градусе на Северном Лунном Узле (Восходящий) закроет осенний коридор затмений. В этот день создается фундамент, подготавливается почва для того, чтобы в ближайшие дни произвести конструктивные преобразования, обновиться и оздоровиться, впустить в свою жизнь новое и долгосрочное.

Ретроградный Уран вблизи Лунного затмения создает эффект неожиданности на всех уровнях – на внешнем и внутреннем, социальном и личном. Может произойти все, что угодно – от масштабных революций и усиления оппозиционных настроений до резкого завершения военно-политических процессов. На первую декаду ноября не стоит строить планы – это период, когда нужно жить сегодняшним днем. Но это хорошее время для того, чтобы заняться самопознанием, найти баланс между внутренней гармонией и внешним благополучием. Достичь этого будет возможно лишь через глубинные трансформационные перемены, сброс балласта устаревших концепций и программ, а также благодаря накопленным волевым качествам.

Закрывается осенний коридор затмений 2022 в период ретроградного Марса в Близнецах (30 октября 2022 – 13 января 2023), что создает давящую атмосферу в первой половине ноября, перевод активной фазы боевых действий в пассивную. В это время необходимо подумать о личной стабильности и безопасности, о том, что вы можете сделать для любимого и дорого вам человека, чтобы улучшить взаимоотношения.

Ретроградный Марс в коридор затмений поднимает кармические вопросы, связанные с мужчинами. Также его планетарные влияния тормозят любые процессы, мешают отстаивать свои убеждения, т.к. теряется мотивация. Вся сила и энергия в эти дни направляется во внутрь, на самих себя, что создает агрессивные, саморазрушающие энергетические потоки. Конечно, если человек соблюдает законы кармы, то вероятность попасть в неприятности значительно снижается, т.к. периоды затмений – это время кармического экзамена. Все зависит от того, насколько осознанно человек живет и следует законам Вселенной. Кто-то просто получает зачет автоматом, а кто-то снова проходит болезненные кармические уроки.

8 ноября 2022 – поворотный день, когда есть возможность выйти из кризиса, изменить негативную ситуацию, путем принятия решений, способствующих смене вектора текущих событий с разрушения на восстановление и дальнейшее развитие. Пришло время преодолеть себя и устремить свой взор в будущее! Обуздайте в себе страхи, взбалмошные желания, сомнения и оставьте в прошлом то, что мешает двигаться вперед. Успех во многом зависит от уровня личной силы и способности бороться, умения держать баланс между материальной и духовной жизнью.

Поскольку в сезоны затмений искажается восприятие окружающей действительности, желательно в этот период и день до и после коридора затмений заниматься самыми простыми делами, ничего нового не начинать, не вступать в брачный союз и другие партнерские взаимоотношения. Это не самое подходящее время для переездов, хирургических операций, увольнения и прихода на новую работу.

Периоды затмений подготавливают новый цикл, заставляют меняться и указывают на то, что пора внести некоторые коррективы в свою жизнь. Это время отдачи кармических и любых других долгов, получения ценного жизненного опыта. Затмения благоприятны для работы над собой, для анализа прошедших событий, выявления причинно-следственных связей прошлого и настоящего.

Осенние затмения 2022 относятся к серии Сароса 6 S, которая связана с силой и властью, борьбой, победой сил света над тьмой. Она создает избыток напряженной энергии и потребность ее реализовать разными способами. Но пользу от этого коридора затмений можно извлечь, если только заниматься созидательной деятельностью. Если не сделать это, то вероятны несчастные случаи, травмы и конфликты, разочарования в любви. Затмения серии 6 S окажут сильное влияние на коллективы людей, заставят по-новому строить личные и деловые взаимоотношения.

Затмения влияют на всех людей, в большей или меньшей степени. В этот раз удар на себя примут Тельцы и Скорпионы, особенно рожденные в первую и вторую декаду зодиакального месяца. Есть небольшое число людей, появившихся на свет в периоды затмений – это люди с особой судьбой, на них лежит высокая социальная ответственность. Поэтому транзитные коридоры затмений влияют на них особым образом, помогают определить новые точки роста и дальнейший вектор развития событий. Более подробную информацию о себе вы можете получить, обратившись к астрологу за личной консультацией.

Читайте также: