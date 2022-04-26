Коридор затмений 30 апреля - 16 мая 2022: что нас ждет в это время

30 апреля в 23:41 по киевскому времени мы все прочувствуем влияние солнечного затмения в Тельце, которое откроет коридор затмений 30 апреля – 16 мая 2022 по оси ресурсов, трансформаций и взаимообмена энергией, т.е. по оси Телец - Скорпион.

Управляет солнечным затмением в Тельце Венера. В этот коридор затмений акцентируются мировые процессы, поднимаются вопросы ресурсов на разных уровнях, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Личные ресурсы – это способность уверенно стоять на ногах, чувствовать почву под ногами, умение создать прочный фундамент. То есть это физическое здоровье, иммунитет, собственные таланты и способности, а также имущество и деньги.

В структуре, на предприятии – с одной стороны, потеря компетентных людей по разным причинам, но в то же время приход на их место новых талантливых специалистов.

На международной арене, в отдельном государстве – перераспределение финансов и всех средств на всех уровнях управления общественными процессами. Также в ближайшие 2 года большое внимание будет уделяться рациональному использованию земли и разработке месторождений полезных ископаемых.

Символично то, что в день солнечного затмения 30 апреля Плутон разворачивается в ретроградное движение, что искажает проявления планеты. Весенний коридор затемнений отсечет все старое и ненужное, но это может сопровождаться болью и дискомфортом для большинства людей. Плутон, как управитель Скорпиона, отвечающего за трансформацию, вопросы жизни и смерти, власть и большие деньги, является владыкой подземного мира и, соответственно, всех земных богатств.

Лунное затмение 16 мая в 07:11 по киевскому времени произойдет в Скорпионе и закроет коридор затмений, однако его влияние будет продолжаться как минимум еще 6 месяцев (до осеннего коридора затмений). Затмения всегда несут сложную энергетику, включают процессы трансформации, преобразования, нейтрализации всего старого и бесперспективного.

В период затмений главное происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. Но уже через несколько дней после коридора затмений, все изменения становятся очевидны, запускается механизм кардинальных преобразований, который остановить невозможно. Могут начаться очищения в высших эшелонах власти разных стран, происходить громкие разоблачения, уничтожение важных доказательств, которые могли прямо свидетельствовать о причастности к злостным преступлениям.

В мае 2022 года начнет меняться политический вектор развития многих стран. В ближайшее время основная работа происходит скрыто, медленно, но она необходима, т.к. сейчас формируется база. Будут постепенно внедряться изменения в социальных и экономических программах отдельных государств, результаты которых будут видны к концу 2022 года.

30 апреля 2022 года – энергетически мощное время, день непредсказуемых событий, особенно во внешней жизни, в глобальных масштабах. В этот же день Меркурий перейдет в знак Близнецы, в знак своего владения и помогает понять и принять перемены, которые будут происходит в ближайшие две недели.

Тяжелый день 9 мая – срединная точка между затмениями. Это непредсказуемое время, может случиться все что угодно, бесполезно искать логику в происходящем. Совершенно не обязательно, что фон этого дня будет негативный. Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также велика. В этот день все переворачивается "с ног на голову" и наоборот.

Плутон, управитель лунного затмения в Скорпионе, разворачивается в ретроградное движение 30 апреля. Все, что было актуально до этого дня, в большинстве случаев больше не представляет значимости. Происходит переоценка ценностей, причет не только материальных, но и духовных. День сложный, связан с потерями, но они обязательно оправдаются уже в скором времени. Могут выявиться большие проблемы в управлении государственными финансами, а также предприняты попытки скрыть преступления, порой ценой многочисленных жертв.

30 апреля можно ожидать очередного вброса информации с целью ввести людей в заблуждение.

Еще большее влияние обретают кланы, всемирные организации, которые действуют по принципу "разделяй и властвуй". Однако если каждый простой человек для себя решит стать осознанной личностью, перестанет быть ведомым, начнет оценивать все происходящее критически, то с этого момента включится обратный отсчет для тех, кто управлял глобальными процессами.

Объединяясь в группы и коллективы, основой которых является идея Мира и человеческой жизни, простые люди обретают силу, могут запустить механизм революций, вплоть до свержения власти, равнодушной к судьбе страны и граждан. Весенний коридор затмений является отправной точкой, результатом которой будет разрушение всех систем структур, целью которых является личное обогащение и обесценивание человеческой жизни.

Если же люди не хотят понимать очевидного и предпочитают отмалчиваться, оставаться в стороне от того, что происходит сейчас, особенно в Украине, то такое коллективное явление может стать плачевным для всего мира. Этот коридор затмений заставит многих задуматься над тем, что происходит сейчас. Может произойти трагедия, которая станет спусковым крючком в череде опасных событий, но это привлечет внимание мировой элиты к реальным проблемам человечества.

Затмения по оси Телец – Скорпион особенно ощутимы, т.к. эти знаки напрямую связаны с основными жизненными потребностями. Но эта энергия позволяет поменять самую сложную ситуацию и не допустить непоправимого. На фоне разворачивающихся мировых процессов, существуют риск масштабного уничтожения отдельных стран, а может быть и всей планеты. Первое, что нужно сделать, чтобы избежать худшего – посмотреть объективно на ситуацию и честно себе ответить, кто в этом процессе является манипулятором, а кто - жертвой и ресурсом для удовлетворения чужих потребностей.

Период 30 апреля - 16 мая 2022 года - самое подходящее время для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, раскрыть свои скрытые таланты и способности, определить пробелы в образовании, получить дополнительные знания. В современном мире, чтобы делать карьеру, получать жизненные блага, необходимо интегрироваться в мир, быть полезным обществу. Понятно, что тяжело ограничивать свои амбиции только одной страной, поэтому воспользуйтесь ситуацией. Возможно, именно через кризис вам открываются новые возможности. Попытайтесь извлечь пользу, получить дополнительный ресурс даже из самой неприятной ситуации.

Украинцам сейчас очень тяжело, тем более Украина находится под покровительством Тельца. В этом знаке Зодиака после длительного перерыва, первое затмение произошло 19 ноября 2021 года. Второе затмение в Тельце в этом цикле - 30 апреля 2022-го, третье - 8 ноября 2022-го. И четвертое, завершающее – 23 октября 2023 года.

Предыдущий период затмений с подобной энергетикой был в 2003-2004 годах. Попробуйте вспомнить события того периода и найти подсказки для себя. Очень важно в периоды затмений не падать духом, управлять энергиями трансформации, т.е. осознанно менять свою жизнь, не держаться за старое и использовать возможности этого особого периода. Сейчас для украинцев открыт весь мир, кто раньше безуспешно пытался найти применение своего потенциала, тот сейчас может воплотить свои желания в реальность.

Этот коридор затмений окажет серьезное влияние на мировую экономику и международные экономические отношения. Запущенные процессы будут развиваться по нарастающей до конца 2023-го. За это время в политической и финансовой системах многих стран произойдут изменения.

Влияние этого коридора затмений может затянуться, т.к. с 10 мая по 3 июня период ретроградного Меркурий, в такой фазе движения планета замедляет все процессы. Но это самое подходящее время чтобы избавиться от негатива, который не дает вам покоя, в том числе от токсичных отношений, привязок, дурных привычек. По возможности не начинайте ничего важного и не принимайте важные решений в мае 2022-го, уделите это время внутренней жизни, размышлениям, самопознанию.

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