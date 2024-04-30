Король Чарльз III: астролог дал прогноз относительно шансов на выздоровление монарха

5 февраля нынешнего года – буквально через полтора года после того, как Чарльз III взошел на престол – Букингемский дворец объявил о том, что в ходе обследования у монарха диагностировали рак.

Это вторая болезнь члена королевской семьи, что закономерно вызывает беспокойство во всем мире – как у правящих элит, так и у простых людей. В СМИ чуть ли ежедневно появляются сообщения о том, где и как лечится король, но публику больше интересует, чем закончится борьба Чарльза III с болезнью.

О его шансах на выздоровление рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

"Пожар по плану"

Фото: Getty Images

Гороскоп Чарльза III говорит о том, что "пожар" в его жизни происходит по плану. Долгое время по его дому здоровья, как и в натальной карте Кейт Миддлтон, шел Плутон – наиболее удаленная от Солнца и одна из самых злых планет Солнечной системы, которая несет человечеству такие неприятности, как атомный взрыв, мировая война, революция и – болезни. Если учесть его негативное влияние на жизнь человека, в данном случае – короля Великобритании, то болезнь должна была проявиться гораздо раньше. Скорее всего, ее отдалило то, что Чарльз III тщательно следил за своим здоровьем – он не только продавал генетически немодифицированные и органические овощи и фрукты, которые выращивали в его поместье Хайгроув, но и сам употреблял их в пищу.

Плутон сменит Черная Луна

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Но, конечно, всех нас волнует не только – или не столько – то, кто виноват, но и перспективы короля в борьбе с болезнью. И тут в его гороскопе есть неплохие новости: скоротечной его болезнь не станет. Более того, с таким заболеванием, как у него, можно жить довольно долго. Критическую точку Чарльз III пройдет в 2027 году, после чего Плутон выйдет из дома его здоровья и может наступить облегчение, а то и вовсе – выздоровление. Правда, в том же году туда же на 9 месяцев зайдет Лилит (Черная Луна), так что болезнь может и вернуться.

Время испытаний

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Впрочем, Чарльзу III встреча с Черной Луной произойдет и раньше – в апреле 2025 года она, опять-таки на 9 месяцев, зайдет в знак Скорпиона, под которым, как известно, родился король, и будет находиться в оппозиции к натальной Луне Чарльза, а это говорит о том, что его ждет время испытаний, но с чем оно будет связано – болезнью или другими аспектами его жизни – точно сказать трудно.

Существует вероятность выздоровления

Король Чарльз III / Фото: Credits

Тем не менее о финале жизни короля речь пока не идет – особо злых планет или сулящих серьезные проблемы, в его гороскопе нет. У его первой жены, принцессы Дианы, было целое скопление планет, из-за чего ее постоянно бросало в разные стороны, а печальный финал ее жизненного пути вполне можно было предсказать. Максимум, что может ожидать Чарльза, судя по активности в его гороскопе Марса, это оперативное вмешательство, в остальном же на скорую смерть в его натальной карте ничто не указывает, так что вполне вероятно и выздоровление.

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