"Кощей Бессмертный": мольфарка рассказала, почему не стоит надеяться на смерть Путина

По словам мольфарки, на Путина работают штатные экстрасенсы, которые поддерживают тело диктатора энергетически.

Украинцы должны перестать надеяться на смерть диктатора Путина и, что после этого война закончится.

Об этом заявила карпатская мольфарка Магдалена Мочевский в интервью "Апострофу".

Она напомнила, что Путин, по разным прогнозам, должен был умереть до конца 2023 года. Однако этого не произошло. В частности, потому, что на него, по словам мольфарки, работают штатные экстрасенсы. Они, по мнению Мочевский, поддерживают тело диктатора энергетически.

"Помимо поддержки в энергетическом плане, у кремлевского диктатора целые генетические лаборатории и другие медицинские подразделения, работающие на его здоровье. За почти 25 лет он собрал многих лучших врачей мира. Но вообще смерть Путина сейчас мало что изменит", – считает мольфарка .

Мочевский утверждает, что у Путина есть несколько двойников. Именно поэтому глава Кремля будет этаким "Кощеем Бессмертным", поскольку это выгодно его администрации.

"Настоящий может умереть, но об этом еще долго никто не узнает", – подытожила мольфарка.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее мольфар из Карпат Довбуш поделился прогнозом, как и когда закончится война в Украине, и какое будущее нас ждет уже после войны.

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Мольфар из Карпат, видящий будущее, сделал предсказание в конце войны