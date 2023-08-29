Кто сможет схватить удачу за хвост в сентябре-2023: астролога назвал три знака Зодиака

Нынешний сентябрь – не самый удачливый месяц в году: символизирующий успех и благополучие Юпитер зайдет в ретроградную петлю, в которой пробудет до января 2024 года, поэтому любые процессы, направленные на достижение поставленной цели, будут двигаться медленно, а то и вовсе останавливаться на полпути. Тем не менее, это не значит, что на везение совсем уж не стоит рассчитывать – оно обязательно найдет своих героев.

О тех, кто в сентябре сможет схватить удачу за хвост, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вполне могут рассчитывать на удачу во всех сферах жизни, особенно если им удастся сдержать свою резкость и вспыльчивость и убеждать людей, от которых зависит успешное завершение начатых ими дел не напором и воинственностью, а разумными доводами и умением убеждать. Главной движущей силой успеха для представителей знака станет сила слова, поэтому очень важно обращать внимание на то, что и как они говорят.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы своими профессиональными успехами будут обязаны романтическим чувствам – они принесут им вдохновение, которое так необходимо для занятий творчеством – именно оно станет самым перспективным направление деятельности. Причем, вышесказанное коснется не только тех, чья профессия непосредственно с ним связана: креативный подход поможет продвинуться в профессии всем, кто применит креативный подход даже к решению сугубо технических задач.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – благодаря вышедшей из ретроградной петли Венере – могут рассчитывать на рост своего профессионального авторитета, который позволит им преуспеть не только в карьере, но и в финансовом отношении. Главное, не торопиться и не настаивать на своих требованиях, буквально заставляя коллег и начальство поступить так, как считают правильным представители знака – нужно дать возможность окружающим самим прийти к пониманию их правоты.

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