
-
Категория
Рецепты
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин
Лаваш с курицей, плавленым сыром, зеленью на сковороде: простой рецепт для завтрака
Лаваш с курицей, плавленым сыром и зеленью готовится очень быстро, продукты самые простые.
Это отличный сытный перекус, который можно приготовить на завтрак или взять с собой на работу или в дорогу.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- куриное филе
- 250 г
- сыр плавленый сливочный
- 200 г
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- яйца куриные
- 2 шт.
- зелень петрушки
-
- масло растительное
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриное филе помойте. Отварите в подсоленной воде с момента закипания 20-25 минут. Остудите, разберите на волокна и мелко нарежьте.
Зелень петрушки промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Для начинки: в миску выложите куриное филе, сыр, зелень, перец черный молотый, сметану, посолите и перемешайте.
На лист лаваша выложите половину начинки и равномерно распределите ее, заверните его в плотный рулет, так же проделайте и со вторым лавашем, оставьте на пять минут, затем нарежьте на рулетики шириной 2-4 сантиметра.
Яйца вбейте в миску, посолите и взбейте вилкой.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, каждый лаваш обмакните в яичном кляре, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Вместо сметаны можно использовать майонез.