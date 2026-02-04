ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

Лаваш с курицей, плавленым сыром, зеленью на сковороде: простой рецепт для завтрака

Лаваш с курицей, плавленым сыром и зеленью готовится очень быстро, продукты самые простые.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Лаваш с курицей плавленым сыром зеленью на сковороде:

Лаваш с курицей, плавленым сыром, зеленью на сковороде: / © Credits

Это отличный сытный перекус, который можно приготовить на завтрак или взять с собой на работу или в дорогу.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
куриное филе
250 г
сыр плавленый сливочный
200 г
сметана 20%
3 ст. л.
яйца куриные
2 шт.
зелень петрушки
масло растительное
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте. Отварите в подсоленной воде с момента закипания 20-25 минут. Остудите, разберите на волокна и мелко нарежьте.

  2. Зелень петрушки промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  3. Для начинки: в миску выложите куриное филе, сыр, зелень, перец черный молотый, сметану, посолите и перемешайте.

  4. На лист лаваша выложите половину начинки и равномерно распределите ее, заверните его в плотный рулет, так же проделайте и со вторым лавашем, оставьте на пять минут, затем нарежьте на рулетики шириной 2-4 сантиметра.

  5. Яйца вбейте в миску, посолите и взбейте вилкой.

  6. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, каждый лаваш обмакните в яичном кляре, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Вместо сметаны можно использовать майонез.

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie