Легкий салат со слабосоленой семгой и пармезаном

Яркий, красочный, нарядный салат украсит любое застолье. Особая же его фишка состоит в том, что он сдобрен жареным пармезаном.
Пряная руккола, сочные помидоры черри, нежная слабосоленая семга и легкое похрустывание кунжута и не только – такой ансамбль усладит рецепторы любого гурмана.
Ингредиенты:
- 200 г филе слабосоленой семги
- 200 г помидор черри
- 100 г пармезана
- пучок рукколы
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса
- 1 столовая ложка кунжута
Приготовление
Рукколу и помидоры черри вымыть и обсушить. Помидоры разрезать пополам или на 4 части в зависимости от их величины.
Филе слабосоленой семги очистить от кожи и нарезать небольшими кусочками.
Кунжут слегка обжарить на сухой сковороде.
Пармезан натереть, высыпать на горячую сковороду и расплавить.
На сервировочное блюдо уложить подушку из рукколы, поверх нее выложить кусочки семги и помидоры, заправить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом и притрусить кунжутом.
Остывший и подсохший пармезан снять со сковороды и раскрошить поверх готового салата.
На заметку
Овощной набор можно расширить добавлением болгарского перца и маринованного репчатого лука.
Вместо рукколы можете использовать кресс-салат или айсберг, а кунжут заменить семенами льна или кедровыми орешками.
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