Легкий салат со слабосоленой семгой и пармезаном

Легкий салат со слабосоленой семгой и пармезаном

Яркий, красочный, нарядный салат украсит любое застолье. Особая же его фишка состоит в том, что он сдобрен жареным пармезаном.

Пряная руккола, сочные помидоры черри, нежная слабосоленая семга и легкое похрустывание кунжута и не только – такой ансамбль усладит рецепторы любого гурмана.

Ингредиенты:

200 г филе слабосоленой семги

200 г помидор черри

100 г пармезана

пучок рукколы

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

1 столовая ложка кунжута

Приготовление

Рукколу и помидоры черри вымыть и обсушить. Помидоры разрезать пополам или на 4 части в зависимости от их величины.

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Филе слабосоленой семги очистить от кожи и нарезать небольшими кусочками.

Кунжут слегка обжарить на сухой сковороде.

Пармезан натереть, высыпать на горячую сковороду и расплавить.

На сервировочное блюдо уложить подушку из рукколы, поверх нее выложить кусочки семги и помидоры, заправить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом и притрусить кунжутом.

Остывший и подсохший пармезан снять со сковороды и раскрошить поверх готового салата.

На заметку

Овощной набор можно расширить добавлением болгарского перца и маринованного репчатого лука.

Вместо рукколы можете использовать кресс-салат или айсберг, а кунжут заменить семенами льна или кедровыми орешками.

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