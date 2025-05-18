Летнее наступление РФ на Украину: победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала, как помешать беде

Тарологиня Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов », тарологиня Яна Пасынкова рассказала, что 7-8 месяц – самый опасный период для прорыва российской армии и наступления РФ.

Об этом Яна Пасынкова сказала на своем ютуб-канале.

«7-8 месяц — самый опасный период для прорыва этих подонков. Все силы они сейчас бросят на то наступление, все карты будут просто туда поставлены. Почему? Потому что, если не будет результатов, то им будет полная сумка уже в начале зимы. Они чего-то это понимают», — рассказала она.

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Также Яна Пасинкова разложила карты Таро и увидела «большого Троянского коня», которого россияне хотят запустить на территорию Украины.

«А так у них будет какой-нибудь плюс-минус карт-бланш и уже более округлая территория. Такое пусть не сбывается никогда и ни в коем случае. Большого Троянского коня они хотят запустить на территорию Украины. Мы будем думать, что это лес идет, а то "рашисты" идут. Мы будем думать, что это гуманитарная помощь, а то рашисты идут», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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