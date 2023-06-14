Летнее солнцестояние 21 июня 2023 года: что нас ждет в это время

21 июня – важнейшее астрологическое событие лета 2023! В этот день, в 17:58 по киевскому времени Солнце пересекает нулевой градус знака Зодиака Рак. Это и есть летнее солнцестояния, когда Солнце в полдень поднимается в самую высокую точку и дольше всего находится над горизонтом. Ночь с 21 на 22 июня 2023-го — самая длинная в году, в это время можно набраться энергии, увеличить свои силы, ресурсы, поставить новые цели.

21 и 22 июня Солнце обладает особенной силой; перемещаясь по Раку, наше дневное светило включает ось кардинальных знаков Зодиака: Рак, Весы, Козерог, Овен. Кардинальными они названы, потому что с них начинаются времена года. Известны эти знаки также как подвижные, потому что при ингрессии Солнца в эти знаки происходит резкое изменение погоды, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Особенность подвижных (кардинальных) знаков Зодиака состоит в том, что погода соответствующего времени года в них отчетливо выражена. Летнее солнцестояние знаменуется вхождением Солнца в знак Рака, и с этого момента начинается астрономическое лето, которое продолжится до дня осеннего равноденствия 23 сентября 09:50 по киевскому времени.

Начало кардинальных знаков соответствует ежегодному циклу древних праздников, связанных со сменой погоды и сезонов, называемых Колесо года:

Остара, или весеннее равноденствие, – первый градус Овна

Белтейн – середина знака Тельца

Лита, или летнее солнцестояние – первый градус знака Рак

Ламмас (Лугнасад) – середина знака Льва

Мабон, или осеннее равноденствие, – первый градус знака Весы

Самайн (Хэллоуин) – середина знака Скорпиона

Йоль, или зимнее солнцестояние, – первый градус Козерога

Имболк – середина знака Водолей

Мистическая цепочка праздников указывает на энергетически мощные точки календаря, день летнего солнцестояния – один из них. С этим днем связаны обряды, направленные на урожай, счастье, здоровье, магическое знание. Колесо года скрывает в себе особый смысл, заключающийся в вечном перерождении и обновлении всего живого. Это отличный способ постигнуть взаимосвязь с окружающим миром.

Смена времен года всегда влияла на уклад жизни. В эти особые дни люди очищаются и накапливают энергию, проводя конкретные ритуалы и обряды. Славяне визуализируют Колесо года, или Коловорот, как цикличность природы. В особые дни Колеса года происходит колдовство, призываются духи предков, богов. По северным традициям Коловорота (Колеса года) кельты и славяне проводят соревнования, ярмарки, заряжаясь энергией Солнца.

Гороскоп летнего солнцестояния в 2023 году по киевскому времени активизирует огненную стихию. В этот день Луна в соединении с Марсом, Венерой и негативной кармической точкой – Черной Луной в знаке Льва. Этот гороскоп определяет энергетический фон до следующей кардинальной точки года – весеннего равноденствия.

Стеллиум (скопление нескольких планет) планет во Льве усиливают друг друга, высвечивают все скрытое, подталкивают к новым вершинам. Этим знаком Зодиака управляет Солнце, представляющее собой стихию Огня и Янскую энергию. В ближайшие месяцы Вселенная хочет от нас борьбы, проявления смелости и отваги, активных действий в направлении достижения заветных желаний. Планеты заставляют нас поверить в то, что невозможное возможно!

Особое внимание следует уделить положению Луны как управителя знака Зодиака Рак, в котором каждый год происходит летнее солнцестояние. Это астрономическое событие возможно, когда Солнце входит в знак Рака, после чего месяц будет перемещаться по этому знаку, а потом перейдет в знак Льва – в свою обитель. Светила находятся в знаке управления друг друга – это называется взаимная рецепцию по управлению, т.е. Солнце и Луна в согласии. Душа просит праздника, куража, творчества, романтики и любви.

21 и 22 июня – наилучшие дни для налаживания контактов с детьми, гармонизации взаимоотношений с любимым человеком. Прекрасное время для организации важных мероприятий, целью которых является обретение популярности, желание донести свои идеи и мысли до группы людей. Ответственные, целеустремленные и благородные люди получат заслуженную награду – повышение в должности, прибавку к зарплате, интересное и перспективное предложение. Летнее солнцестояние инициирует новый цикл, многие люди заражаются энтузиазмом и делают уверенные шаги в будущее.

Хорошее время для актеров, телеведущих, творческих личностей. Обстоятельства складываются наилучшим образом для блогеров и активистов в разных сферах, а также для социально активных людей, желающих выйти на новый уровень. В эти дни все, кто мечтает оставить рутину и запустить индивидуальный проект или начать творческую деятельность, кто хочет получить первый опыт ведения прямых эфиров, стримов и т.д., представится множество шансов изменить текущее положение вещей в лучшую сторону.

В ближайшие несколько дней после летнего солнцестояния возрастает умение быстро действовать и организовывать важные мероприятия, уверенно разговаривать с влиятельными людьми. Деловой напор, хорошие манеры и готовность рискнуть приносят прибыль и успех. Но стоит помнить о том, что негативная кармическая точка – Черная Луна во Льве, может внести ложку дегтя в бочку меда. Венера, Марс и Луна в этом знаке усиливают ее влияния, что может привести к потере связи с реальностью. Одна из основных опасностей – не удержаться на пике азарта, растратить все финансовые и энергетические ресурсы, пытаясь произвести впечатление на окружающих.

Солнце по знаку Рака будет перемещаться до 23 июля 04:51 по киевскому времени. А это значит, что представители этого знака, а также Скорпионы и Рыбы будут счастливы в этот период. Рожденные под знаками стихии Воды почувствуют прилив сил и энергии, смогут достичь баланса между внутренним и внешним, между духовной и материальной жизнью. Это период близких отношений, эмоциональной привязанности, глубокого анализа прошлого опыта, погружения в себя, спокойствия.

Перемещаясь по Раку, транзитное Солнце образует оппозицию к натальному Солнцу Козерогов. Энергия этого аспекта может привести к внутренним противоречиям из-за необходимости делать сложный выбор. В течение этого периода Козероги проходят испытания на крепость духа и убеждений, практичность, терпимость, настойчивость, способность адекватно проявлять лидерские качества. Непросто создать фундамент в ближайшее время, которого сейчас так не хватает Козерогам.

Овны и Весы проживают напряженные аспекты от транзитного Солнца в Раке. Открытое самовыражение в это время может привести к затяжным конфликтам, поэтому стоит избегать открытой конфронтации. Постарайтесь в любых непонятных ситуациях найти компромиссное решение, по возможности, отдохнуть, чтобы набраться сил для начала очередного жизненного этапа уже в конце июля этого года.

Представители всех знаков Зодиака должны использовать благоприятный потенциал летнего солнцестояния по максиму и не упустить счастливую возможность выйти из замкнутого круга проблем или повторяющихся неприятных ситуаций. В этом вам поможет консультация астролога, на которой вы узнаете все особенности личного гороскопа и получите ценные подсказки, руководство к действию!

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