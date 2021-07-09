Лето 2021: рекомендации астролога на 10 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Новолуние в Раке – самом чувствительном знаке Зодиака – влияет на людей соответствующим образом. Мы становимся впечатлительными, мнительными и внушаемыми, нами легко манипулировать и руководить.

С одной стороны, хочется проявлять участие и оказывать помощь тем, кто в ней нуждаются, с другой – можно попасть под влияние других – далеко не всегда порядочных – людей и стать пешкой в их игре.

Время благоприятно для решения семейных разногласия и накопившихся бытовых проблем, которые в это время можно уладить гораздо легче, чем в другие дни. Период также подходит для анализа своих намерений и поступок. А также работы над совершенными ошибками.

Читайте также: Секс-гороскоп для каждого: как знаки Зодиака ведут себя в постели

Больше гороскопов ищите в разделе "Астрология"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку