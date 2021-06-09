Лето 2021: рекомендации астролога на 10 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 10 часов 54 минут по Гринвичу (в 12.54 по киевскому времени) в знаке Близнецов случится первое в нынешнем году солнечное затмение, которое будет кольцеобразным, то есть, Луне не удастся полностью закрыть солнечный диск.

Это событие идеально подходит для закладки позитивных жизненных программ: можно – и нужно – корректировать свою судьбу, путем визуализаций и аффирмаций приближая ее к той модели, какой человек хочет ее видеть.

Если учесть, что в это время Меркурий еще будет находиться в ретроградной стадии (он вернутся к прямому движению только 21 июня), то велика вероятность, что в собственно день затмения и в его ауре – плюс-минус несколько дней – могут всплыть давние нерешенные кармические проблемы и появиться люди из прошлого.

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