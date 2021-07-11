Лето 2021: рекомендации астролога на 12 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Планета информации и коммуникаций Меркурий переходит в знак Рака, предлагая людям экскурсы в подсознательное.

Обостряется интуиция и чувствительность, информация воспринимается с субъективной и избирательной точки зрения, что – чаще всего – совершенно не соответствует сложившейся ситуации. Юпитер и Нептун, находящиеся в это время в знаке Рыб, располагают к иллюзиям, эзотерике и религии. Можно – нужно! – отправляться в путешествия, причем лучше делать это не в одиночку, а в компании.

Самом благоприятным направлением поездок станут так называемые места силы – чтобы их найти, необязательно ездить на Тибет, культовые территории с мощной энергетикой можно найти в любой стране.

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