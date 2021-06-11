Лето 2021: рекомендации астролога на 12 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитный Марс переходит в знак Льва, где уже к концу месяца развернется в полную силу, создав напряженный аспект к Сатурну в знаке Водолея и Урану в знаке Тельца.

В общемировом масштабе такая небесная конфигурация может склонить государства к военным действиям за спорные территории. Причем их руководители могут долго раскачиваться и рассчитывать удар, потом, начав конфликт со словесных перепалок, начать полноценную войну. Что касается поведения отдельных людей, то они станут более активными, инициативными и деятельными, будут упорно – несмотря ни на что – добиваться своего.

Учитывая вышесказанное, именно к этому времени необходимо приурочить важные дела, которые идут со скрипом – сейчас их удастся сдвинуть с мертвой точки.

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