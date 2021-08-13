Лето 2021: рекомендации астролога на 14-15 августа 

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в субботу и воскресенье.

О том, на что в эти дни стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по Скорпиону, создавая напряженность для жизни на земле. Спутник Земли, являясь мощным катализатором негативных процессов в ощущениях и душевном состоянии: мир покажется чересчур мрачным, а жизнь – неудавшейся.

Положение усугубит столкновение Луны с Ураном в знаке Тельца, Сатурном и Юпитером в знаке Водолея и напряженный аспект с Солнцем в знаке Льва. Переживать – даже по серьезным поводам – в это время нужно как можно меньше, а отдыхать – как можно больше. Выяснение отношений с близкими людьми и самокопание необходимо перенести на другое время – сейчас это до добра не доведет.

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