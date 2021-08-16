Лето 2021: рекомендации астролога на 17 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера переходит в знак Весов, где свойственные ей эстетические чувства, попав на благодатную почву, расцветают пышным светом.

В отношениях между людьми и целыми государствами на первый план выходит дипломатия, поэтому все споры и конфликты решают спокойно и мирно. Внимание людей привлекают предметы искусства, которые можно – и нужно – как созерцать (резко возрастет количество посетителей в музеях и на выставках), так и покупать – вкус на прекрасное в это время обнаружится даже у тех, у кого его отродясь не было.

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