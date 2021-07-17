Лето 2021: рекомендации астролога на 18-19 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье и понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона, делает позитивные аспекты к Юпитеру и Нептуну в Рыбах и Солнцу и Меркурию в Раке и создает – в силу глубокой трансформации – благоприятные обстоятельства для шаманских церемоний аяваска, во время которых откровения и эмоциональные всплески могут достичь апогея.

А вот в земном плане транзит Луны по знаку Скорпиона чреват желанием обидеть – "укусить" – других людей, опрометчивыми покупками и нежелательной беременностью.

В это время также происходит перемещение гипотетических планет – Лилит и Изиды. Лилит, она же Черная Луна, на девять месяцев перейдет в знак Близнецов, одаривая его представительниц возможностью забеременеть, а Изида, она же Белая Луна или Ангел-хранитель, на восемь месяцев переходит в знак Козерога, охраняя жизнь и здоровья его представителей.

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