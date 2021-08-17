Лето 2021: рекомендации астролога на 18 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в стреду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Уран в знаке Тельца сделает разворот и, несмотря на поддержку Марса, находящегося в знаке Девы, вплоть до середины января 2022 года будет вести себя резко и непредсказуемо.

Ретроградный Уран, как правило, проявляет себя достаточно бурно: его мощные вибрации могут привести к мощным природным катаклизмам – ураганам, землетрясениям и наводнениям, осложняющим жизнь на Земле. Впрочем, есть в этом смысле и приятная новость: до декабря нынешнего года Сатурн не будет создавать к Урану напряженных аспектов, а это значит, что его деструктивность в социальном плане не окажется чересчур болезненной.

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