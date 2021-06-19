Лето 2021: рекомендации астролога на 20 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Планета богатства и успеха Юпитер до конца октября входит в ретроградную стадию, что, как правило, говорит о предоставленных как всем человечеству, так и каждому конкретному человеку, но нереализованных ими возможностях.

Причиной такого бездействия может стать как невозможность, так и лень и нежелание развиваться. Такое положение планеты сулит людям о проблемах, которые могут возникнуть как в профессии, так и в личной жизни, а также "кочках" и препятствиях на пути к поставленной цели. В это время люди предпочитают действовать в соответствии с собственными представлениями и принципы, а не потому, что так нужно или принято в обществе.

В это время не стоит заниматься морализаторством, обсуждая – и осуждая – других: вместо того чтобы искать соринку в чужом глазу, необходимо обратить к бревну в собственном.

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