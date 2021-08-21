Лето 2021: рекомендации астролога на 22 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 12 часов 3 минуты по Гринвичу (14 часов 3 минуты по киевскому времени) произойдет новолуние в тридцатом – королевском – градусе Водолея.

Его также называют градусом экстрасенсов, что говорит о том, что в это время люди будут необычайно прозорливы: для нас не будет тайн и секретов, мы будем легко проникать в чужие мысли и замыслы. Неожиданные откровения, касающиеся как близких, так и совершенно незнакомых людей, позволят изменить свое отношение к ним, причем необязательно в негативную сторону – открытия могут быть и позитивными.

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