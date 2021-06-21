Лето 2021: рекомендации астролога на 22 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Рака, активизируя тему обороны и защиты на всех уровнях. На первый план выйдут вопросы семьи и брака – отношения с близкими людьми будут значить очень много, гораздо больше, чем профессиональные достижения и финансовая прибыль. Многие начнут углубленно интересоваться историей своего рода: искать данные о предках в интернете, сидеть в архивах. У кого-то даже откроются магические способности – способность предсказывать будущее и склонность к спиритизму.

Также в это время Меркурий выходит из ретроградной петли и начинает двигаться по прямой, а это значит, что на все сто процентов включается интегральный мозг – начнутся закулисные игры интеллектуалов и сильных мира сего. Главное, чтобы в жизни людей не проигралась народная поговорка о том, что паны ссорятся, а у холопов чубы трещат.

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