Лето 2021: рекомендации астролога на 23 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Девы. С одной стороны, мы станем более спокойными, уравновешенными и даже холодноватыми, с другой – серьезными, практичными и вдумчивыми.

Вместо курортных романов, интерес к которым постепенно – все-таки до осени осталась всего неделя – будет угасать, на повестку дня выйдет работа и заработок. В это время можно – и нужно – составлять бизнес-планы, которые окажутся на редкость удачными, и заниматься перенаправлением денежных потоков – инвестировать имеющиеся средства в выгодные проекты и открывать счета и депозиты.

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