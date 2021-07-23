Лето 2021: рекомендации астролога на 24 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Полнолуние произойдет в 2 часа 38 минут по Гринвичу – в 4 часа 38 минут по киевскому времени – во втором градусе Водолея.

В такие дни у людей возникает повышенное ощущение свободы – или несвободы – и независимости, кажется, что кто-то посягает на них, бесцеремонно вмешиваясь в нашу жизнь. Мы на подсознательном уровне отказываемся от каких-либо обещаний и обязательств, считая, что таким образом нами пытаются манипулировать.

В период полнолуния в Водолее не стоит назначать деловые переговоры или свидания – велика вероятность того, что одна из сторон опоздает, серьезно огорчив своей необязательностью другую. Казалось бы, такой мелочный повод может стать причиной расставания.

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