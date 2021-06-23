Лето 2021: рекомендации астролога на 24 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 18 часов 41 минуту по Гринвичу (в 20.41 по киевскому времени) произойдет полнолуние в знаке Козерога. Время благоприятно для удачного завершения начатых ранее дел и начала новых, которые давно стоят в профессиональном плане.

Можно – и нужно – совершать любые финансовые операции, самый материальный знак Зодиака обречет их на успех: в этот день и его ауре, плюс-минус два дня, они окажутся на редкость удачными.

Несмотря на склонность к деньгам, Козерог также является знаком духовного преображения: можно – и нужно! – читать соответствующую литературу и медитировать.

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