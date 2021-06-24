Лето 2021: рекомендации астролога на 25 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

С этого дня Нептун становится на ретроградную паузу. Если учесть, что в это время в попятном движении находятся четыре планеты, можно сказать, что мир в своем развитии откатывается назад – прогресс уступает место регрессу.

Астрологи также считают, что движущийся в обратном направлении Нептун очищает карму и избавляет от иллюзий, которые мешают воспринимать мир таким, какой он есть – без розовых очков, а, напротив, способствуют создание собственной – выдуманной – реальности.

Ретроградный Нептун помогает человеку выявить в положительном смысле – экстрасенсорные способности, а отрицательном – страсть к алкоголизму и наркомании.

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