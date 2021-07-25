Лето 2021: рекомендации астролога на 26-28 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник, вторник и среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Рыб, способствуя творческим начинаниям, важным фактором которых является игра воображения, а также облегчает разгадку давних тайн и секретов. Можно отдыхать вблизи водоемов – энергия воды благотворно скажется на моральном и физическом здоровье.

Тем, кто не может решить важный жизненный вопрос, звезды рекомендуют уединиться и сосредоточиться на нем – ответ придет как будто бы сам собой.

Необходимо также обращать внимание на сны, которые приснятся в это время – среди них могут оказаться вещие, определяющее жизненные события на несколько лет вперед.

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