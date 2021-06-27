Лето 2021: рекомендации астролога на 28 июня

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера заходит в знак Льва: в такое время люди стремятся самоутвердиться любой – зачастую неблаговидной – ценой. Чувства к другим они проявляют нарочито и демонстративно, с изрядной долей артистизма. Кстати, профессиональные актеры и режиссеры тоже чувствуют себя уверенно – это их время, время зрелищ и развлечений.

Все становятся чувствительными к похвале или ее отсутствию, что воспринимают болезненно. Любую ситуацию воспринимают с излишней долей драматизма, переоценивая значение мелочей.

В это время также бывает много финансовых трат, в большинстве случаев, неоправданных: у всех появляется тяга к предметам роскоши и антиквариату.

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