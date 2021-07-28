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Лето 2021: рекомендации астролога на 29 июля

Лето 2021: рекомендации астролога на 29 июля

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Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг. 

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитный Меркурий заходит в знак Льва, в то время как Юпитер возвращается в знак Водолея, в тридцатом – королевском – знаке которого он будет находиться до 6 августа. 

Такая небесная конфигурация говорит о повышенных – а, возможно, и завышенных – амбициях и желании действовать с размахом. 

Многие смогут обнаружит в себе таланты и способности, которые до сих пор были скрыты, и проявить их на профессиональном уровне. Начальство обязательно оценит их – как в моральном, так и в материальном смысле, выплатив премию или повысив зарплату. 

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