Лето 2021: рекомендации астролога на 29 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитный Меркурий заходит в знак Льва, в то время как Юпитер возвращается в знак Водолея, в тридцатом – королевском – знаке которого он будет находиться до 6 августа.

Такая небесная конфигурация говорит о повышенных – а, возможно, и завышенных – амбициях и желании действовать с размахом.

Многие смогут обнаружит в себе таланты и способности, которые до сих пор были скрыты, и проявить их на профессиональном уровне. Начальство обязательно оценит их – как в моральном, так и в материальном смысле, выплатив премию или повысив зарплату.

Читайте также: Это к деньгам: астрологи рассказали, какие приметы обещают богатств

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку