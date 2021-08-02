Лето 2021: рекомендации астролога на 3 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце встает в оппозицию к Сатурну в знаке Водолея, к тому же,в это время – и до 8 августа – имеет место быть квадратура Урана в знаке Тельца: высока вероятность аварий, природных катаклизмов и техногенных катастроф.

Необходимо соблюдать максимальную осторожность: поездки, даже близкие, не говоря уже о дальних путешествиях, лучше отложить, а от особо опасных видов транспорта – воздушного и водного – отказаться. Заниматься спортом – особенно экстремальными его видами – также нежелательно. Водить машину важно на умеренной – дозволенной правилами движения – скорости и улицу переходить только в специально предназначенных для этого местах, да и то, только внимательно посмотрев по сторонам.

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